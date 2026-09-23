Женщина случайно нашла зуб доисторического гиганта возрастом 100 тысяч лет
Как пишет издание Fox News Digital, открытие сделали в заповеднике округа Сан-Матео. Геоморфолог Бриджид Линч обследовала ручей в рамках проекта по сохранению калифорнийских лягушек и случайно заметила предмет, который сначала приняла за камень странной формы.
При детальном осмотре выяснилось, что это коренной зуб тихоокеанского мастодонта – гигантского травоядного родственника слонов, вымершего около 11,7 тысячи лет назад. По словам Линч, за всю карьеру геолога она никогда не сталкивалась с настолько захватывающими находками.
Специалисты отмечают, что артефакт сохранился в безупречном состоянии. Генеральный директор организации Pacific Paleontology Уэйн Томпсон, проводивший экспертизу на месте обнаружения, подчеркнул, что подобные находки – большая редкость.
"Отчеты, в которых говорится о возрасте в 10 тысяч лет, ошибочны. Судя по локации, мы с уверенностью можем сказать, что зуб гораздо старше – его возраст составляет от 50 до 100 тысяч лет", – пояснил палеонтолог Уэйн Томпсон.
Отличная сохранность, включая хрупкие корни зуба, говорит о том, что поток воды практически не перемещал его. Ученый не исключает, что в том же месте до сих пор погребен весь череп и остальной скелет доисторического гиганта.
В ближайшее время исследователи из Стэнфордского университета проведут радиоуглеродный анализ зуба для точного определения его возраста, а также создадут 3D-скан для изготовления точной копии.
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