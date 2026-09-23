#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
445.65
508.71
5.3
Мир

Женщина случайно нашла зуб доисторического гиганта возрастом 100 тысяч лет

Фото: Midpeninsula Regional Open Space District, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 23:30 Фото: Midpeninsula Regional Open Space District
Необычная находка в русле американского ручья привела к редчайшему научному открытию. Исследуя местность, ученый наткнулась на окаменелый зуб древнего мастодонта, который пролежал под водой десятки тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Fox News Digital, открытие сделали в заповеднике округа Сан-Матео. Геоморфолог Бриджид Линч обследовала ручей в рамках проекта по сохранению калифорнийских лягушек и случайно заметила предмет, который сначала приняла за камень странной формы.

При детальном осмотре выяснилось, что это коренной зуб тихоокеанского мастодонта – гигантского травоядного родственника слонов, вымершего около 11,7 тысячи лет назад. По словам Линч, за всю карьеру геолога она никогда не сталкивалась с настолько захватывающими находками.

Специалисты отмечают, что артефакт сохранился в безупречном состоянии. Генеральный директор организации Pacific Paleontology Уэйн Томпсон, проводивший экспертизу на месте обнаружения, подчеркнул, что подобные находки – большая редкость.

"Отчеты, в которых говорится о возрасте в 10 тысяч лет, ошибочны. Судя по локации, мы с уверенностью можем сказать, что зуб гораздо старше – его возраст составляет от 50 до 100 тысяч лет", – пояснил палеонтолог Уэйн Томпсон.

Отличная сохранность, включая хрупкие корни зуба, говорит о том, что поток воды практически не перемещал его. Ученый не исключает, что в том же месте до сих пор погребен весь череп и остальной скелет доисторического гиганта.

В ближайшее время исследователи из Стэнфордского университета проведут радиоуглеродный анализ зуба для точного определения его возраста, а также создадут 3D-скан для изготовления точной копии.

Ранее в Великобритании водолазы на дне моря нашли загадочный город, который затонул 700 лет назад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
акула
20:11, 15 мая 2026
В степях Казахстана нашли зубы древней акулы
руки, ученые, микроогранизмы
09:27, 03 октября 2025
Ученые "разбудили" микробы возрастом до 40 тысяч лет из вечной мерзлоты
археология, окаменелости
13:53, 23 августа 2025
Туристка нашла жемчужину возрастом 100 миллионов лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КХЛ
00:10, 24 сентября 2026
Защитник "Динамо" Блажиевский прокомментировал поражение от "Барыса"
ХК &quot;Номад&quot;
23:32, 23 сентября 2026
ЧРК по хоккею: "Сарыарка" обыграла "Арлан", "Иртыш" уступил "Кулагеру"
Елена Рыбакина
23:03, 23 сентября 2026
Елена Рыбакина будет защищать титул на "пятисотнике" в Нинбо
Далер Кузяев
22:34, 23 сентября 2026
"Ордабасы" опроверг интерес к экс-полузащитнику сборной России Кузяеву
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: