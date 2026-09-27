Девушка-подросток пыталась покончить с собой перед отцом и матерью

В одной из квартир Ясамальского района Баку (Азербайджан) несовершеннолетняя девушка выпила химическое вещество после того, как застала ссору родителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, мужчина 1968 года рождения пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и затеял ссору с супругой.

Конфликт стремительно перерос в драку, во время которой мужчина начал бить жену.

Их дочь попыталась разнять родителей, но безуспешно. После этого девочка ушла на кухню и выпила раствор для уборки, содержащий химическое вещество.

Мать, узнав о случившемся, вызвала скорую помощь и вместе с медиками доставила дочь в больницу. Благодаря усилиям врачей жизнь подростка спасли.

На место приехала полиция, после чего мужчину задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело и направлено в суд.

Суд назначил отцу семейства наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Ранее стало известно, что пенсионер жестоко убил сожителя после банальной ссоры и явился с признанием.