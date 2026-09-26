Пенсионер жестоко убил сожителя после банальной ссоры и явился с признанием

В США 87-летний мужчина застрелил своего 63-летнего сожителя во время бытового конфликта, а затем пришел в церковь и признался в преступлении священнику, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на судебные документы. Инцидент произошел в городе Фредерик. Пастор церкви вызвал полицию в воскресенье утром, после того как к нему на исповедь пришел прихожанин Ирвин Дикштейн.

Пожилой мужчина открыто заявил священнослужителю, что застрелил человека.

"Прибывшие офицеры допросили 87-летнего пенсионера, и тот подтвердил, что тело его сожителя Майкла Бушнелла все еще находится в их доме. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 63-летнего мужчину в ванной комнате с несколькими огнестрельными ранениями", – говорится в сообщении издания.

Свидетель, подвозивший пенсионера в церковь, рассказал детективам, что подозреваемый оставил в багажнике его машины чемодан. Внутри полицейские нашли пистолет, который, по версии следствия, и стал орудием убийства.

Один из соседей сообщил, что слышал громкие хлопки около 5:30 утра. По его словам, мужчины постоянно сорились – последняя роковая ссора вспыхнула из-за того, что Бушнелл выключил электричество в тот момент, когда Дикштейн пытался починить розетку.

Полиция предъявила Ирвину Дикштейну обвинения в убийстве первой и второй степени. На 13 октября запланировано судебное заседание, на котором эксперты оценят психическую вменяемость 87-летнего подозреваемого.

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