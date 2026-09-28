Казахстанцы резко увеличили покупку долларов и рублей: что стоит за спросом

Интерес к иностранной валюте со стороны населения переживает очередной бум. Только за один месяц жители страны купили долларов на 141,4 млрд тенге, а спрос на рубли вырос почти в 50 раз и превысил 6,1 млрд тенге. Что послужило причиной такого ажиотажа, выяснял Zakon.kz.

Рынок сжался и распрямился

Динамика рынка наличной валюты хорошо коррелирует с курсом тенге. Так, по данным Нацбанка Казахстана, в начале 2026 года объемы продаж трех основных валют – доллара, евро и рубля – составляли 153,3 млрд тенге, но из-за низкого курса тенге к маю показатель сократился до 46,9 млрд.

За пять месяцев совокупное сальдо уменьшилось более чем втрое, потому что население не очень охотно брало дорогую валюту.

После этого, когда тенге стремительно пошел вверх, ситуация резко изменилась: в июне общий объем чистых продаж подскочил до 134,7 млрд тенге, а в августе достиг 149,7 млрд тенге.

При этом самые заметные изменения произошли в операциях с рублем. В январе их нетто-сальдо составляло минус 5,3 млрд тенге, в апреле оно достигло минус 39,8 млрд, а в мае – минус 30 млрд. Это означает, что во все эти месяцы обменники покупали рублей у населения больше, чем продавали ему. И только в августе сальдо стало положительным – граждане купили рублей на 6,2 млрд тенге больше, чем продали.

В августе 2026 года нетто-продажи наличных рублей обменными пунктами по сравнению с июлем увеличились более чем в 49 раз.

Важно, что 60% месячного прироста чистых продаж рублей обеспечили четыре региона: Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Костанайская области.

Доллар вернулся туда, откуда начал

Американская валюта по популярности вновь вернулась на лидирующие позиции. Здесь тоже интересно посмотреть на динамику. В январе обменные пункты продали населению долларов на 150,3 млрд тенге больше, чем купили. К маю этот показатель сократился до 65,3 млрд тенге, составив – менее половины январского объема.

Однако уже к концу лета разрыв практически исчез. В августе чистые продажи американской валюты достигли 141,4 млрд тенге. За три месяца они увеличились на 76,1 млрд тенге, или на 116,5%.

При этом доллар за тот же период заметно подешевел относительно тенге. 28 января официальный курс составлял 502,27 тенге, а сегодня курс доллара – 441,88 тенге.

С начала года американская валюта потеряла около 12% стоимости.

Евро выбрал третью траекторию

В январе чистые продажи евро составляли 8,3 млрд тенге. В мае они выросли до 11,6 млрд, но в августе рухнули до 2,1 млрд тенге. За три месяца объем уменьшился на 9,5 млрд тенге, или на 81,6%. Если сравнивать с январем, снижение составило 74,1%, и результат августа стал минимальным за 14 месяцев.

При этом евро за год подешевел к тенге даже сильнее доллара. Официальный курс снизился с 597,15 тенге 28 января до 503,61 тенге 25 сентября. Снижение составило 15,7%.

Что же в итоге? Если сложить чистые продажи трех основных валют, то видно, что общий объем операций практически вернулся к исходной точке. При этом доллар восстановил прежний масштаб, рубль набрал самый сильный рост по популярности, а евро просто-напросто растерял большую часть своего прежнего присутствия на рынке.

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