#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
441.88
503.61
5.24
Финансы

Казахстанцы резко увеличили покупку долларов и рублей: что стоит за спросом

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, разная валюта, разные валюты , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 12:49 Фото: Zakon.kz
Интерес к иностранной валюте со стороны населения переживает очередной бум. Только за один месяц жители страны купили долларов на 141,4 млрд тенге, а спрос на рубли вырос почти в 50 раз и превысил 6,1 млрд тенге. Что послужило причиной такого ажиотажа, выяснял Zakon.kz.

Рынок сжался и распрямился

Динамика рынка наличной валюты хорошо коррелирует с курсом тенге. Так, по данным Нацбанка Казахстана, в начале 2026 года объемы продаж трех основных валют – доллара, евро и рубля – составляли 153,3 млрд тенге, но из-за низкого курса тенге к маю показатель сократился до 46,9 млрд.

За пять месяцев совокупное сальдо уменьшилось более чем втрое, потому что население не очень охотно брало дорогую валюту.

После этого, когда тенге стремительно пошел вверх, ситуация резко изменилась: в июне общий объем чистых продаж подскочил до 134,7 млрд тенге, а в августе достиг 149,7 млрд тенге.

При этом самые заметные изменения произошли в операциях с рублем. В январе их нетто-сальдо составляло минус 5,3 млрд тенге, в апреле оно достигло минус 39,8 млрд, а в мае – минус 30 млрд. Это означает, что во все эти месяцы обменники покупали рублей у населения больше, чем продавали ему. И только в августе сальдо стало положительным – граждане купили рублей на 6,2 млрд тенге больше, чем продали.

В августе 2026 года нетто-продажи наличных рублей обменными пунктами по сравнению с июлем увеличились более чем в 49 раз.

Важно, что 60% месячного прироста чистых продаж рублей обеспечили четыре региона: Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Костанайская области.

Доллар вернулся туда, откуда начал

Американская валюта по популярности вновь вернулась на лидирующие позиции. Здесь тоже интересно посмотреть на динамику. В январе обменные пункты продали населению долларов на 150,3 млрд тенге больше, чем купили. К маю этот показатель сократился до 65,3 млрд тенге, составив – менее половины январского объема.

Однако уже к концу лета разрыв практически исчез. В августе чистые продажи американской валюты достигли 141,4 млрд тенге. За три месяца они увеличились на 76,1 млрд тенге, или на 116,5%.

При этом доллар за тот же период заметно подешевел относительно тенге. 28 января официальный курс составлял 502,27 тенге, а сегодня курс доллара – 441,88 тенге.

С начала года американская валюта потеряла около 12% стоимости.

Евро выбрал третью траекторию

В январе чистые продажи евро составляли 8,3 млрд тенге. В мае они выросли до 11,6 млрд, но в августе рухнули до 2,1 млрд тенге. За три месяца объем уменьшился на 9,5 млрд тенге, или на 81,6%. Если сравнивать с январем, снижение составило 74,1%, и результат августа стал минимальным за 14 месяцев.

При этом евро за год подешевел к тенге даже сильнее доллара. Официальный курс снизился с 597,15 тенге 28 января до 503,61 тенге 25 сентября. Снижение составило 15,7%.

Что же в итоге? Если сложить чистые продажи трех основных валют, то видно, что общий объем операций практически вернулся к исходной точке. При этом доллар восстановил прежний масштаб, рубль набрал самый сильный рост по популярности, а евро просто-напросто растерял большую часть своего прежнего присутствия на рынке.

Ранее мы рассказали, почему российская валюта сегодня стремительно дешевеет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
Читайте также
Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, евро и рубль, евро и рубли, разная валюта, разные валюты
13:41, 28 мая 2026
Казахстанцы массово избавляются от рублей и скупают доллары: что происходит на рынке наличной валюты
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
13:40, 28 ноября 2025
Казахстанцы скупают доллары: спрос на валюту взлетел
Спрос на рубль упал в 26 раз в Казахстане
11:09, 03 октября 2023
Спрос на рубль упал в 26 раз в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанка на шахматной олимпиаде
13:40, Сегодня
Президент Казахстана поздравил женскую сборную РК со вторым местом на шахматной олимпиаде
Токаев, Рыбакина и Утемуратов на встрече в Акорде
13:16, Сегодня
Токаев наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Водное поло на Азиатских играх 2026
13:03, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по водному поло разгромила Таиланд на Азиаде-2026
Стрельба из лука на Азиаде-2026
12:57, Сегодня
Казахстанские стрелки из лука выбыли из борьбы за медали Азиады-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: