Спустя 142 года на берег вынесло обломки затонувшего судна

Мощный шторм, обрушившийся на северо-восточное побережье США, вымыл на берег острова Нантакет в штате Массачусетс обломки древнего корабля, затонувшего еще в XIX веке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, на южном побережье острова после сильного штормового прилива жители обнаружили фрагменты деревянного судна – массивные брусья, скрепленные крупными металлическими коваными гвоздями.

По предварительным данным специалистов, эти обломки с высокой долей вероятности принадлежат шхуне Warren Sawyer, потерпевшей крушение неподалеку от пляжа Миакомет ночью 22 декабря 1884 года.

"Примечательно, что фрагменты этого же корабля уже вымывало на берег Нантакета в декабре 2022 года. Тогда местная жительница во время прогулки с собакой увидела часть носовой части корпуса", – говорится в сообщении.

The nor’easter lashing Nantucket with wind and rain this weekend has uncovered the remains of a shipwreck along the island’s south shore. The fragment is likely from the 19th century schooner Warren Sawyer, a wooden ship that wrecked near Miacomet Beach on December 22, 1884. https://t.co/s7FNnXbhNr — Nantucket Current (@ACKCurrent) September 26, 2026

Однако исследователи из Морского института Игана пока осторожничают с выводами: в этом районе затануло немало судов, а в крепежах найденных деталей есть расхождения.

Известно, что шхуна Warren Sawyer шла из Бостона в Новый Орлеан с хлопком и металлоломом, когда ураган сбил ее с курса. Всех восьмерых членов экипажа удалось спасти, а часть груза – вытащить на берег.

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