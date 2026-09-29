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Мир

Спустя 142 года на берег вынесло обломки затонувшего судна

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 00:12 Фото: magnific
Мощный шторм, обрушившийся на северо-восточное побережье США, вымыл на берег острова Нантакет в штате Массачусетс обломки древнего корабля, затонувшего еще в XIX веке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, на южном побережье острова после сильного штормового прилива жители обнаружили фрагменты деревянного судна – массивные брусья, скрепленные крупными металлическими коваными гвоздями.

По предварительным данным специалистов, эти обломки с высокой долей вероятности принадлежат шхуне Warren Sawyer, потерпевшей крушение неподалеку от пляжа Миакомет ночью 22 декабря 1884 года.

"Примечательно, что фрагменты этого же корабля уже вымывало на берег Нантакета в декабре 2022 года. Тогда местная жительница во время прогулки с собакой увидела часть носовой части корпуса", – говорится в сообщении.

Однако исследователи из Морского института Игана пока осторожничают с выводами: в этом районе затануло немало судов, а в крепежах найденных деталей есть расхождения.

Известно, что шхуна Warren Sawyer шла из Бостона в Новый Орлеан с хлопком и металлоломом, когда ураган сбил ее с курса. Всех восьмерых членов экипажа удалось спасти, а часть груза – вытащить на берег.

Ранее мы сообщали, что подводная лодка таинственно "испарилась" под льдом Антарктиды, но успела передать поразительные данные.

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Канат Болысбек
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