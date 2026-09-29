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Мир

Бывший телеведущий стал королем в Уганде

Город, здания, пейзаж, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 03:22 Фото: pexels
Эдвард Рукиди Ньябонго стал правителем Торо в Уганде после смерти правящего монарха Ойо Ньимбы Кабамбы Игуры Рукиди IV в возрасте 34 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NDTV, коронация прошла в городе Форт-Портал в Уганде 29 сентября 2026 года. Эдвард Рукиди Ньябонго большую часть жизни работал редактором и телеведущим в государственной Угандийской радиовещательной корпорации.

Отмечается, что восшествие на престол 56-летнего экс-журналиста произошло на фоне ожесточенного спора о престолонаследии. Мать покойного короля Ойо и его сестра выступили против. Они заявили, что у Ойо, умершего от рака в возрасте 34 лет, остался маленький сын и именно он является наследником.

Эдвард Рукиди Ньябонго не считался основным претендентом на престол, однако правящий в королевстве клан Бабиито заявил, что не знал о предполагаемом наследнике и следовал традиционным процедурам престолонаследия. Эдвард Рукиди Ньябонго был выбран из числа подходящих принцев.

Торо – восточноафриканское государство раннефеодального типа, одно из пяти традиционных королевств на территории современной Уганды. Имеет автономный статус согласно конституции страны. Монархи не обладают формальной политической властью, однако пользуются значительным влиянием среди своего народа как хранители традиционной культуры.

А в Сербии президент ушел в отставку. Александр Вучич будет баллотироваться на пост премьер-министра на выборах 25 октября 2026 года.

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Камила Салкымбаева
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