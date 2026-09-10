Скандал вокруг престола: в Уганде не согласились с выбором нового короля

В Уганде разгорелся спор вокруг престолонаследия в королевстве Торо. Клановый комитет объявил новым королем телеведущего и редактора государственного вещателя UBC принца Эдварда Рукиди Киджанангому, сообщает Zakon.kz.

Как пишет africanews, решение оспорила мать покойного короля Ойо Ньимбы – королева-мать Бест Кемигиса. По ее словам, комитет проигнорировал завещание сына, в котором был указан порядок наследования престола.

Кемигиса заявила, что завещание Ойо зачитали в день его смерти в присутствии членов королевской семьи и представителей правительства. Однако уже вечером часть членов клана объявила нового короля, когда тело монарха еще находилось во дворце.

Она также сообщила о присутствии силовиков у дворца и призвала власти позволить семье спокойно провести траур и похоронить Ойо.

Король Ойо умер 27 августа в США, где проходил лечение от рака. Ему было 34 года. Он правил королевством Торо 31 год, став монархом в возрасте трех лет.

Ранее сообщалось, что бывшая королева Дании попала в больницу перед похоронами короля Норвегии.