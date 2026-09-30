34 дня непрерывных дождей: Токио побил 140-летний климатический рекорд
Предыдущий рекорд составлял 33 дня. Его зафиксировали с 27 июня по 29 июля 2019 года.
Согласно данным местного издания The Mainichi, нынешняя серия дождей связана с устойчивым осенним атмосферным фронтом, который расположился в районе главного японского острова Хонсю. На погоду также повлияли тайфуны: теплый и влажный воздух неоднократно поступал к фронту, усиливая осадки.
It has been raining in Tokyo for 34 consecutive days— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2026
This is a record for the entire history of weather observations in the city. The previous record
The lack of sunlight and excess moisture are already affecting agriculture. Japanese media report problems with vegetable growth… pic.twitter.com/IxvassNVm8
Также известно, что к 27 сентября в центральной части города выпало 621,5 миллиметра осадков – почти в три раза больше обычного показателя.
【東京は34日連続で降水 観測史上最長に】— ウェザーニュース (@wni_jp) September 28, 2026
東京都心では今日29日(火)も雨が降り、連続降水日数が34日に達して観測史上最長記録を更新しました。
9月の日照時間も過去2番目の少なさとなる見通しで、農作物の生育などへの影響も懸念されています。https://t.co/8EC2ZSOrLl https://t.co/ebiYTozpqN pic.twitter.com/6aG7Uzbexf
Дождливый сентябрь сказался и на количестве солнечного света. С 1 по 27 сентября в центральном Токио было зафиксировано всего 45,8 часа солнечного сияния – это второй самый низкий показатель за всю историю наблюдений.
Day 34 of back to back rain in Tokyo! 🌧 ☂️ pic.twitter.com/UTje6YtEZs— Tsietsi Monare🇿🇦🇯🇵 (@TsietsiMonare) September 29, 2026
Впрочем, дождливая погода пока не собирается отступать.
🚨 #JAPAN HIT BY DEADLY TYPHOON DUJUAN!— GlobeUpdate (@Globupdate) September 23, 2026
Record-breaking rain triggered LANDSLIDES & MASSIVE FLOODING across the Tokyo region
Oshima was slammed with a staggering 832mm of rain in just 48 HOURS — an all-time record
At least 9 dead & 4 remain missing#台風２５号 #ドゥジュアン pic.twitter.com/DQOlDZPa8w
30 сентября в регионе Канто, где находится Токио, вновь ожидаются осадки из-за влияния осеннего атмосферного фронта.
Чуть ранее мы писали о том, что 1-3 октября 2026 года принесет в Казахстан не только дожди и сильный ветер, но и первые заметные заморозки и мокрый снег в отдельных регионах.