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Мир

34 дня непрерывных дождей: Токио побил 140-летний климатический рекорд

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 13:05 Фото: unsplash
В Токио дожди идут уже 34 дня подряд – с 27 августа по 29 сентября 2026 года. По данным Японского метеорологического агентства (JMA), это самый продолжительный период с осадками в центральной части города с начала наблюдений в 1886 году, сообщает Zakon.kz.

Предыдущий рекорд составлял 33 дня. Его зафиксировали с 27 июня по 29 июля 2019 года.

Согласно данным местного издания The Mainichi, нынешняя серия дождей связана с устойчивым осенним атмосферным фронтом, который расположился в районе главного японского острова Хонсю. На погоду также повлияли тайфуны: теплый и влажный воздух неоднократно поступал к фронту, усиливая осадки.

Также известно, что к 27 сентября в центральной части города выпало 621,5 миллиметра осадков – почти в три раза больше обычного показателя.

Дождливый сентябрь сказался и на количестве солнечного света. С 1 по 27 сентября в центральном Токио было зафиксировано всего 45,8 часа солнечного сияния – это второй самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

Впрочем, дождливая погода пока не собирается отступать.

30 сентября в регионе Канто, где находится Токио, вновь ожидаются осадки из-за влияния осеннего атмосферного фронта.

Чуть ранее мы писали о том, что 1-3 октября 2026 года принесет в Казахстан не только дожди и сильный ветер, но и первые заметные заморозки и мокрый снег в отдельных регионах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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