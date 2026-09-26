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Общество

Грозовые дожди и заморозки до -2°С: опубликован обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту

осень, желтые листья, Казгидромет, прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 15:05 Фото: pixabay
В ближайшие три дня в Астане ожидаются заморозки, в Алматы прогнозируется погода без осадков, а Шымкент зальют грозовые дожди. Об этом говорится в прогнозе на 27, 28 и 29 сентября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, на поверхности почвы заморозки до -2°С, днем +13+15°С.
  • 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +13+15°С.
  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +15+17°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
  • 28-29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 27 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.
  • 28-29 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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