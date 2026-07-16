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Общество

В Казахстане побит температурный рекорд 71-летней давности

Природа, пезаж, лето, жара, высокая температура , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 09:36 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Жара, побившая многолетние рекорды, и ливни с двухмесячной нормой осадков за сутки – таким запомнился июнь 2026 года в Казахстане. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", температура воздуха на большей части страны превышала климатическую норму на 1-5°С, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному релизу метеорологов, основной фон температуры составил +30+38°С, в южных регионах до +43°С:

"Это было обусловлено влиянием сухого тропического воздуха".

Что касается запада страны, то там, напротив, наблюдалась прохладная и дождливая погода с количеством осадков, превыщающих норму в 2-5 раз. Здесь погоду формировали активные Атлантические циклоны.

Так, при повышенном температурном фоне были отмечены температурные рекорды.

Например, 1 июня в Алматы (Алматинская область) воздух прогрелся до +34,5°C, превзойдя рекорд 1967 года (+34,4°C), в Павлодаре (Павлодарская область) воздух прогрелся до 36,8°C, что выше рекорда 1955 года (+36,1°C).

Уже 8 июня в Астане температура достигла +33,7°C, превысив рекорд 2023 года (+33,6°C).

29 июня на востоке страны были обновлены многолетние температурные рекорды:

  • в Семее максимальная температура достигла отметки +38°C, тем самым превышен рекорд 1992 года (+36,7°C);
  • в Усть-Каменогорске было зафиксировано +36,7°C, что выше рекорда 1974 года (+36°C).

Кроме того, в течение июня сильные и очень сильные дожди неоднократно накрывали разные регионы Казахстана.

3 июня на метеостанции Уил в Актюбинской области за сутки выпало 45 мм осадков – вдвое больше месячной нормы.

Высокие показатели также зафиксировали в Щучинске (51 мм), Михайловке Костанайской области (64 мм), Сарканде области Жетысу (49 мм), а также в ряде районов Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской и других областей.

Новые рекорды нам предстоит еще узнать. А пока известно, что 14 июля 2026 года Астана пережила самый жаркий день за 34 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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