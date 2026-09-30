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Мир

Застрявшая в канале гигантская акула внезапно стала главной звездой в Южной Корее

акула, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 13:57 Фото: pexels
В городе Пусане (Южная Корея) акула стала необычной туристической достопримечательностью. Примерно 3,5-метровый "монстр" застрял в местном искусственном канале в Пусане, приковав внимание более 600 000 зрителей, сообщает Zakon.kz.

Акулу заметили 18 сентября 2026 года в канале парка на набережной Северного порта Пусана. По данным Национального института рыболовства Южной Кореи (NIFS), эта акула, скорее всего, принадлежит к виду Carcharhinus brachyurus, также известному как медная или серая акула. ​​

Огромное животное получило от местных жителей прозвище "Букан-и" в честь названия порта. А власти дали ей прозвище "Шафлюенсер", образованное от английских слов "shark" (акула) и "influencer" (инфлюенсер). Мэр Пусана Чон Чжэ-су назвал ее "настоящей звездой города", пишет RMF24.

"Букан-и естественным образом стал новой частью истории Пусана благодаря интересу жителей города", – говорится в заявлении мэра.

На данный момент акула остается в проливе. Власти хотят обеспечить ее безопасное возвращение в открытое море, минимизируя при этом любой риск для животного и всех, кто находится в этом районе.

Появление животного вызвало огромный интерес. По данным городских властей, парк, который обычно посещают около 2000 человек в день в праздничные дни, за период с 19 по 28 сентября зафиксировал 607 000 посещений. Это зарегистрированные посещения, кто-то мог посещать парк более одного раза.

Толпа была настолько огромной, что властям Пусана пришлось усилить меры безопасности и временно ограничить доступ к некоторым элементам инфраструктуры парка. В этом районе также наблюдались перебои в движении транспорта.

Первоначально власти пытались выманить акулу из канала. Однако операция была приостановлена ​​после консультации с учеными. Возникли опасения, что чрезмерно агрессивные действия могут навредить животному или спровоцировать опасное поведение.

Власти решили применить более щадящий подход. Во вторник, 29 сентября, катера береговой охраны использовали водометы, чтобы попытаться заставить акулу двигаться к выходу из канала. Но попытка оказалась неудачной. Акула проплыла мимо лодок и уплыла обратно в канал.

Еще одну попытку освободить акулу предпримут в пятницу. Государственный Национальный институт рыболовства разрабатывает специальную сеть длиной 50 метров, которую лодки будут растягивать поперек канала, чтобы направлять акулу к выходу, пишет AP.

Национальный институт рыболовных наук оценил состояние акулы как стабильное. Однако эксперты отметили, что длительное пребывание животного в узком искусственном канале может ограничить его способность передвигаться и добывать пищу.

Ученые предполагают, что акула могла войти в канал вслед за добычей, и не смогла найти обратный путь в открытое море. Конструкция канала могла осложнить ее ориентацию.

В американском штате Нью-Джерси после сильнейших ливней на затопленных улицах заметили акулу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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