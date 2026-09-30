Застрявшая в канале гигантская акула внезапно стала главной звездой в Южной Корее

В городе Пусане (Южная Корея) акула стала необычной туристической достопримечательностью. Примерно 3,5-метровый "монстр" застрял в местном искусственном канале в Пусане, приковав внимание более 600 000 зрителей, сообщает Zakon.kz.

Акулу заметили 18 сентября 2026 года в канале парка на набережной Северного порта Пусана. По данным Национального института рыболовства Южной Кореи (NIFS), эта акула, скорее всего, принадлежит к виду Carcharhinus brachyurus, также известному как медная или серая акула. ​​

Огромное животное получило от местных жителей прозвище "Букан-и" в честь названия порта. А власти дали ей прозвище "Шафлюенсер" , образованное от английских слов "shark" (акула) и "influencer" (инфлюенсер). Мэр Пусана Чон Чжэ-су назвал ее "настоящей звездой города", пишет RMF24.

Trapped Shark Draws Over 600,000 Visitors in South Korea’s Busan | Asia One News



A 3.5-metre shark trapped in a canal at Busan’s North Port has become an unexpected tourist attraction, drawing more than 600,000 visitors.



Nicknamed “Bukang-i,” the shark was first spotted in the… pic.twitter.com/s0B0M4c0oZ — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) September 30, 2026

"Букан-и естественным образом стал новой частью истории Пусана благодаря интересу жителей города", – говорится в заявлении мэра.

На данный момент акула остается в проливе. Власти хотят обеспечить ее безопасное возвращение в открытое море, минимизируя при этом любой риск для животного и всех, кто находится в этом районе.

Появление животного вызвало огромный интерес. По данным городских властей, парк, который обычно посещают около 2000 человек в день в праздничные дни, за период с 19 по 28 сентября зафиксировал 607 000 посещений. Это зарегистрированные посещения, кто-то мог посещать парк более одного раза.

Толпа была настолько огромной, что властям Пусана пришлось усилить меры безопасности и временно ограничить доступ к некоторым элементам инфраструктуры парка. В этом районе также наблюдались перебои в движении транспорта.

Первоначально власти пытались выманить акулу из канала. Однако операция была приостановлена ​​после консультации с учеными. Возникли опасения, что чрезмерно агрессивные действия могут навредить животному или спровоцировать опасное поведение.

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On September 18, 2026, a roughly 3.5-meter-long shark wandered into an artificial waterway at Busan North Port Waterfront Park and has remained there ever since.



Afterward,… pic.twitter.com/QyF7pHHY5f — Jeff (@cfm_sol) September 27, 2026

Власти решили применить более щадящий подход. Во вторник, 29 сентября, катера береговой охраны использовали водометы, чтобы попытаться заставить акулу двигаться к выходу из канала. Но попытка оказалась неудачной. Акула проплыла мимо лодок и уплыла обратно в канал.

Еще одну попытку освободить акулу предпримут в пятницу. Государственный Национальный институт рыболовства разрабатывает специальную сеть длиной 50 метров, которую лодки будут растягивать поперек канала, чтобы направлять акулу к выходу, пишет AP.

부산 북항에 진짜 상어가 나타났습니다 🦈

사람들 다 나와서 구경 중.



A real shark showed up in Busan Harbor.

The whole city came out to watch.$BUSHARK pic.twitter.com/rrrbHFkHso — Yeosu Truckboat 🚚⛵ (@YeosuTruckboat) September 20, 2026

Национальный институт рыболовных наук оценил состояние акулы как стабильное. Однако эксперты отметили, что длительное пребывание животного в узком искусственном канале может ограничить его способность передвигаться и добывать пищу.

Ученые предполагают, что акула могла войти в канал вслед за добычей, и не смогла найти обратный путь в открытое море. Конструкция канала могла осложнить ее ориентацию.

В американском штате Нью-Джерси после сильнейших ливней на затопленных улицах заметили акулу.