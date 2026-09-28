#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+9°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+9°
$
441.77
502.38
5.23
Мир

В США на затопленной после шторма улице охотилась акула

Акула, вода, существо, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 02:57 Фото: wikipedia
Жители американского города Серф-Сити в штате Нью-Джерси запечатлели на видео акулу, которая плавала по затопленной после сильного шторма улице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по словам мужчины, который сделал видео, морского обитателя заметила его жена возле их дома. Супруги видели с крыльца, как акула проплыла мимо, свернула на подъездную дорожку, а потом вновь скрылась под водой.


Эта встреча состоялась на фоне сильного северо-восточного шторма, который вызвал прибрежные подтопления в Нью-Джерси. Улицы Серф-Сити оказались под водой.

Специалист по белым акулам Грег Скомал из подразделения морского рыболовства Массачусетса позднее сообщил ABC News, что на кадры, по его оценке, попала гладкая кунья акула – небольшой вид, распространенный в этих водах и не представляющий опасности для людей.

Ранее мы писали о том, что туристка получила серьезные травмы от акулы на популярном курорте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
В Алматы затопило шесть улиц
10:46, 16 апреля 2024
Затопленные улицы в Алматы: коммунальные службы устраняют последствия ливня
потоп в США
19:35, 15 июля 2025
Станции метро Нью-Йорка затоплены из-за сильного шторма, накрывшего регион
вертолет рухнул около пирса
01:19, 11 апреля 2025
Вертолет рухнул в реку около пирса в одном из городов США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джош Хокит на фотосессии от UFC
03:20, 29 сентября 2026
"Это всё фейк": Джош Хокит обвинил Аспиналла в симуляции травмы ради ухода в бокс
Ондрей Дуда в матче против Молдовы в Лиге Наций
02:47, 29 сентября 2026
Ондрей Дуда сравнил сборную Казахстана с Молдовой перед очным матчем в Лиге наций
Командное фото сборной Боснии и Герцеговины перед матчем с Румынией
02:16, 29 сентября 2026
Ассист игрока "Астаны" Ивана Башича помог Боснии победить Румынию в Лиге наций
Мераб Двалишвили с чемпионским поясом UFC
01:49, 29 сентября 2026
"Вручают настоящий, а потом меняют": Двалишвили раскрыл стоимость чемпионского пояса UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: