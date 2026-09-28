В США на затопленной после шторма улице охотилась акула

Жители американского города Серф-Сити в штате Нью-Джерси запечатлели на видео акулу, которая плавала по затопленной после сильного шторма улице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по словам мужчины, который сделал видео, морского обитателя заметила его жена возле их дома. Супруги видели с крыльца, как акула проплыла мимо, свернула на подъездную дорожку, а потом вновь скрылась под водой.





Эта встреча состоялась на фоне сильного северо-восточного шторма, который вызвал прибрежные подтопления в Нью-Джерси. Улицы Серф-Сити оказались под водой.

Специалист по белым акулам Грег Скомал из подразделения морского рыболовства Массачусетса позднее сообщил ABC News, что на кадры, по его оценке, попала гладкая кунья акула – небольшой вид, распространенный в этих водах и не представляющий опасности для людей.

Ранее мы писали о том, что туристка получила серьезные травмы от акулы на популярном курорте.