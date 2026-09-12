Маск сделал неожиданное заявление о будущем искусственного интеллекта
Фото: magnific.com
Американский предприниматель Илон Маск поддержал призыв главы компании Anthropic Дарио Амодеи замедлить развитие искусственного интеллекта ради повышения безопасности, сообщает Zakon.kz.
Глава Anthropic предложил замедлить разработку передовых ИИ-систем и усилить независимый контроль за их безопасностью. В частности, компания обязалась предоставить независимым оценщикам постоянный доступ к своим системам для проверки мер безопасности, сообщений об инцидентах и оценки поведения моделей в процессе обучения.
"Дарио прав", – написал Маск в соцсети X, комментируя эссе Амодеи, опубликованное на его личном сайте.
Dario is right https://t.co/EwKgqQGaUo— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2026
При этом Anthropic и основанная Маском xAI являются конкурентами в сфере разработки искусственного интеллекта.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript