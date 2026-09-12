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Технологии

Маск сделал неожиданное заявление о будущем искусственного интеллекта

Маск сделал неожиданное заявление о будущем искусственного интеллекта, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 22:19 Фото: magnific.com
Американский предприниматель Илон Маск поддержал призыв главы компании Anthropic Дарио Амодеи замедлить развитие искусственного интеллекта ради повышения безопасности, сообщает Zakon.kz.

Глава Anthropic предложил замедлить разработку передовых ИИ-систем и усилить независимый контроль за их безопасностью. В частности, компания обязалась предоставить независимым оценщикам постоянный доступ к своим системам для проверки мер безопасности, сообщений об инцидентах и оценки поведения моделей в процессе обучения.

"Дарио прав", – написал Маск в соцсети X, комментируя эссе Амодеи, опубликованное на его личном сайте.

При этом Anthropic и основанная Маском xAI являются конкурентами в сфере разработки искусственного интеллекта.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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