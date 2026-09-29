Турецкие хирурги перепутали ухо, когда делали операцию пациенту

В Стамбуле (Турция) пациент подал в суд на больницу после операции на здоровом ухе вместо больного, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, житель Турции Мурат Таракчи обратился в университетскую больницу в стамбульском районе Тузла с жалобами на боль в ухе.

В результате обследования было обнаружено скопление жидкости в правом среднем ухе. Поэтому хирурги решили прооперировать пациента.

Очнувшись после наркоза, мужчина ощутил сильную боль в левом ухе и понял, что врачи прооперировали здоровое ухо. В этот же день пациенту сделали еще одну операцию под общим наркозом и исправили ошибку. После двух вмешательств мужчина стал жаловаться на постоянные шум и звон в ушах, снижение слуха и проблемы с координацией движений.

Пострадавший подал на врачей в суд, его адвокат сообщил, что они ожидают разрешения Минздрава Турции на проведение расследования. Переговоры с руководством клиники результатов не дали, сама больница не комментирует ситуацию.

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