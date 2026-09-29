#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.77
502.38
5.23
Мир

Турецкие хирурги перепутали ухо, когда делали операцию пациенту

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 06:59 Фото: pexels
В Стамбуле (Турция) пациент подал в суд на больницу после операции на здоровом ухе вместо больного, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, житель Турции Мурат Таракчи обратился в университетскую больницу в стамбульском районе Тузла с жалобами на боль в ухе.

В результате обследования было обнаружено скопление жидкости в правом среднем ухе. Поэтому хирурги решили прооперировать пациента.

Очнувшись после наркоза, мужчина ощутил сильную боль в левом ухе и понял, что врачи прооперировали здоровое ухо. В этот же день пациенту сделали еще одну операцию под общим наркозом и исправили ошибку. После двух вмешательств мужчина стал жаловаться на постоянные шум и звон в ушах, снижение слуха и проблемы с координацией движений.

Пострадавший подал на врачей в суд, его адвокат сообщил, что они ожидают разрешения Минздрава Турции на проведение расследования. Переговоры с руководством клиники результатов не дали, сама больница не комментирует ситуацию.

Ранее мы писали о том, что годовалого ребенка впервые подвергли эвтаназии в Нидерландах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
23:24, 15 апреля 2026
В США арестовали хирурга, удалившего пациенту не тот орган
Пациенту из Алматы имплантировали искусственное бедро
21:50, 05 ноября 2023
Пациенту из Алматы имплантировали искусственное бедро
врач
15:41, 17 июля 2025
Хирург после удара пациента попал в реанимацию в Костанае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские пляжные волейболисты Сергей Богату и Кирилл Гурин на Азиатских играх в Японии
06:19, Сегодня
Казахстанские волейболисты Богату и Гурин пробились в четвертьфинал Азиатских игр-2026
Максим Самородов в матче РПЛ
05:49, Сегодня
Николай Наумов оценил сорвавшийся трансфер Максима Самородова в "Спартак"
Жанибек Алимханулы во время тренировочного процесса
05:21, Сегодня
Жанибек Алимханулы высказался о неопределённости вокруг чемпионского боя
Назым Кызайбай на Азиатских играх в Японии
04:50, 29 сентября 2026
"Поднимемся снова": Назым Кызайбай прокомментировала вылет с Азиатских игр в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: