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Мир

Галлюцинация закончилась преступлением: в Малайзии сантехнику грозит большой срок

Галлюцинация закончилась преступлением: в Малайзии сантехнику грозит большой срок, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 19:37 Фото: magnific.com
В Малайзии галлюцинация довела 62-летнего сантехника до поджога автомобиля. Ему показалось, что он увидел в машине мужчину и женщину в интимной ситуации, сообщает Zakon.kz.

По информации MS News, инцидент произошел 31 августа в районе Джалан Мида 1 в Керасе. По данным полиции, мужчина подошел к автомобилю, поскольку считал, что внутри находятся люди, а затем якобы вылил под машину легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее.

Подозреваемого задержали менее чем через сутки. В его автомобиле обнаружили бутылку с жидкостью, предположительно использованной для поджога.

Полиция также сообщила, что мужчина мог находиться под воздействием наркотиков. Анализ мочи дал положительный результат на метамфетамин и амфетамин. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Он не признал вину в суде. Мужчине предъявили обвинение по статье о повреждении имущества путем поджога. В случае признания виновным ему грозит до 14 лет лишения свободы и штраф. Следующее судебное заседание назначено на 26 октября.

Ранее сообщалось, что семейная пара погибла при пожаре на севере Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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