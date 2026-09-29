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Происшествия

Семейная пара погибла при пожаре на севере Казахстана: задержан подозреваемый в поджоге

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 23:52 Фото: Zakon.kz
После смертельного пожара в частном жилом доме в Щучинске, унесшего жизни супружеской пары, полицейские задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 39-летний местный житель, сообщает Zakon.kz.

Трагедия вызвала резонанс в социальных сетях после того, как в местных пабликах распространились кадры с места происшествия. В публикациях сообщалось, что в результате вспыхнувшего огня погибли и пострадали люди.

В Департаменте полиции Акмолинской области подтвердили информацию о поджоге и гибели семейной пары.

"По факту пожара в городе Щучинск, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что 39-летний местный житель совершил поджог жилого дома. В результате происшествия погибли супруги, проживавшие в данном доме", – рассказали 29 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что предполагаемый поджигатель уже задержан и водворен в изолятор временного содержания.

На данный момент по делу проводится досудебное расследование, правоохранители выясняют мотивы преступления и все обстоятельства произошедшей трагедии.

Похожий инцидент произошел в Темиртау. Там при вспышке газовоздушной смеси в частном доме погиб пожилой мужчина.

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Канат Болысбек
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