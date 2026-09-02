#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.45
531.39
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.45
531.39
5.29
Общество

Алматинка нашла работу с оплатой криптовалютой – ей грозит большой срок

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 11:39 Фото: polisia.kz
В Алматы женщина решила поработать курьером, и теперь ей грозит большой срок, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с полицейскими Наурызбайского района задержали автомобиль, который, по имеющимся данным, мог использоваться для перевозки психотропных веществ.

"Машину остановили на трассе Алматы – Бишкек. Во время обыска внимание оперативников привлекло пассажирское сиденье. Под ним обнаружили несколько вакуумных пакетов с порошкообразным веществом. Предварительно, речь идет о мефедроне. Общий вес изъятого – около двух килограммов, крупная партия", – сообщили в ДП.

По предварительным данным следствия, женщина нашла "работу" через Telegram-канал. Ее задача заключалась в перевозке наркотиков и последующей передаче их через тайники. За выполненные поручения она получала оплату в криптовалюте.

Изъятое вещество направлено на экспертизу, которая должна установить его точный вид и массу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая арестована.

Согласно Уголовному кодексу РК, незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества.

Фармацевта одной из аптек города Алматы ранее задержали по подозрению в организации поставки крупных партий сильнодействующих веществ в Актюбинскую область.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
тигренок
11:45, Сегодня
Тигрята из России готовятся к большой "вылазке" в Казахстане: названы сроки
Убийство школьника в Жамбылской области: руководству школы грозит тюремный срок
00:35, 23 мая 2024
Убийство школьника в Жамбылской области: руководству школы грозит тюремный срок
Новый срок грозит Кайрату Сатыбалды по делу об отмывании денег
16:43, 10 января 2024
Новый срок грозит Кайрату Сатыбалды по делу об отмывании денег
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
12:24, Сегодня
"Вздох облегчения": Tennis letter рад возвращению и победе Рыбакиной на US Open
Минус одна дзюдоистка в заявке Казахстана
12:09, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш не выступит на элитном турнире в Венгрии
Зверев обнимает Сонего после поединка
12:06, Сегодня
Немец Александр Зверев почти пять часов бился за второй круг US Open
Сборная Казахстана U-15
11:47, Сегодня
Сборная Казахстана U-15 выступит на Турнире развития УЕФА в Сербии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: