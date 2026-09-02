Алматинка нашла работу с оплатой криптовалютой – ей грозит большой срок

В Алматы женщина решила поработать курьером, и теперь ей грозит большой срок, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с полицейскими Наурызбайского района задержали автомобиль, который, по имеющимся данным, мог использоваться для перевозки психотропных веществ.

"Машину остановили на трассе Алматы – Бишкек. Во время обыска внимание оперативников привлекло пассажирское сиденье. Под ним обнаружили несколько вакуумных пакетов с порошкообразным веществом. Предварительно, речь идет о мефедроне. Общий вес изъятого – около двух килограммов, крупная партия", – сообщили в ДП.

По предварительным данным следствия, женщина нашла "работу" через Telegram-канал. Ее задача заключалась в перевозке наркотиков и последующей передаче их через тайники. За выполненные поручения она получала оплату в криптовалюте.

Изъятое вещество направлено на экспертизу, которая должна установить его точный вид и массу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая арестована.

Согласно Уголовному кодексу РК, незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества.

Фармацевта одной из аптек города Алматы ранее задержали по подозрению в организации поставки крупных партий сильнодействующих веществ в Актюбинскую область.