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Мир

Медведи стали чаще нападать на людей в США: что происходит

Медведи стали чаще нападать на людей в США: что происходит, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 23:06 Фото: magnific.com
В ряде штатов США в этом году заметно выросло число случаев, когда медведи выходят в населенные районы и сталкиваются с людьми. Специалисты связывают это с необычно теплой зимой, засухой и сокращением естественной кормовой базы животных, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Вайоминг, как и другие штаты, столкнулся с ростом числа подобных происшествий. По словам представителя департамента охоты и рыболовства штата Дэна Томпсона, в этом году специалистам, вероятно, придется уничтожить рекордное количество медведей, представляющих угрозу для людей.

Биологи отмечают, что за последние десятилетия численность черных и бурых медведей, а также гризли в Северной Америке значительно восстановилась. Одновременно люди осваивают территории, где обитают животные, а посещаемость национальных парков растет.

Дополнительной проблемой в этом году стала нехватка естественного корма. Засуха сократила количество ягод, желудей и другой растительности, которыми медведи питаются после зимней спячки. В поисках пищи животные все чаще отправляются в населенные пункты, забираются в мусорные контейнеры и приближаются к кемпингам.

В Колорадо в этом году зарегистрировали более 8,6 тыс. сообщений о появлении медведей и связанных с ними происшествиях – более чем вдвое больше, чем годом ранее. В штате также зафиксировали рекордные 10 нападений медведей на людей.

При этом специалисты подчеркивают, что нападения остаются редкими. Чтобы снизить риск конфликтов, они советуют не оставлять еду и мусор на улице, использовать защищенные от медведей контейнеры и не приближаться к животным. Во время походов рекомендуется иметь при себе медвежий баллончик, а продукты и средства гигиены хранить вне палатки.

Биологи также предупреждают: если медведь привыкает получать пищу рядом с людьми, животное могут признать опасным и впоследствии уничтожить. Поэтому соблюдение правил безопасности помогает защитить не только людей, но и самих медведей.

Ранее сообщалось, что тысячи часов наблюдений за медведями привели к тревожным для людей выводам.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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