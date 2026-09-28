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Наука и технологии

Тысячи часов наблюдений за медведями привели к тревожным для людей выводам

медведи, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 11:09 Фото: pexels
Более года ученые из Технического университета Вирджинии анализировали видеозаписи с участием черных медведей. Они хотели лучше изучить повадки медведей в период подготовки к спячке, сообщает Zakon.kz.

Исследователи смогли понаблюдать за четырьмя беременными самками, которых усыпили и доставили из дикой природы в кампус университета в Блэксбурге. Медведиц содержали в просторных вольерах в течение девяти месяцев. Ученые следили за тем, как они ели, лазали, обустраивали берлоги для потомства, рожали, а также играли с новорожденными и заботились о них. Также наблюдали за тем, как медведи готовятся к спячке, а затем и за самим процессом сна. В общей сложности исследователи проанализировали около 22 000 часов жизни медеведей, пишет The Washington Post.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Эта работа, по мнению ученых, позволяет по-новому взглянуть на то, как температура и продолжительность светового дня влияют на этих зверей в период, когда они набирают вес перед долгим зимним сном.

"Принято считать, что с похолоданием и сокращением светового дня медведи впадают в спячку и становятся менее активными. Однако мы обнаружили, что даже при сокращении светового дня, если в декабре сохранялась теплая погода, медведи продолжали бодрствовать и вести активный образ жизни, хотя в это время уже должны были находиться в спячке", – рассказала один из авторов исследования, аспирантка программы геопространственного и экологического анализа Технического университета Вирджинии Броган Холкомб.

По ее словам, результаты работы указывают на наличие тесной связи между сроками ухода медведей в спячку и изменениями в климате планеты. По мере того как изменение климата приводит к повышению температуры, медведи могут дольше оставаться активными в дикой природе вместо того, чтобы уходить в берлоги на зимнюю спячку.

Это может создать проблему. Если из-за повышения температуры будет не хватать желудей или растительной пищи, медведи могут остаться без достаточного количества корма. Соавтор исследования – профессор кафедры охраны рыбных ресурсов и дикой природы Технического университета Вирджинии Марселла Келли отметила, что это может обернуться неприятностями как для медведей, так и для людей.

"Если температура повысится, а корма не окажется – ведь растения зимой находятся в состоянии покоя, – медведи могут начать активнее искать пищу, связанную с человеком. А это повышает вероятность контактов между людьми и дикими животными", – сказала Келли.

Жители Восточно-Казахстанской области ранее стали свидетелями "грабительского" набега медведя на пасеку. А 22 сентября 2026 года молодые люди в горах Алматы обратились за помощью спасателей после того, как недалеко от Медеу услышали, предположительно, рев медведя.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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