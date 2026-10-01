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Мир

Не умерла: грандиозным скандалом закончилась первая за 200 лет казнь женщины в США

шприц, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 15:54 Фото: pixabay
В среду, 30 сентября 2026 года, в штате Теннесси (США) не удалось казнить Кристу Гейл Пайк за убийство, совершенное в 1995 году, сообщает Zakon.kz.

Трудности начались с самого начала. Казнь была назначена на утро, на месте собрались десятки людей – СМИ, знакомые и родственники сторон. Но примерно за час до начала процедуры ее остановили. Апелляционный суд США 6-го округа проголосовал за отсрочку исполнения приговора. Суд решил, что отсрочка необходима для рассмотрения вопроса о том, были ли в полной мере учтены возраст Пайк и ее заявления о сексуальном насилии в детстве при вынесении приговора. Однако Генеральная прокуратура подала апелляцию в Верховный суд. И в тот же день там дали разрешение на исполнение приговора, пишет Midlandtoday.

В итоге процедура казни началась уже вечером. Кристе Пайк с временным промежутком ввели две дозы смертельного препарата. В процессе женщина спросила у присутствовавших, нормально ли, что по ощущениям ее рука готова лопнуть. Ей порекомендовали расслабиться. Затем женщина стала дергать ногами и издавать громкие хрипы и писк. Спустя десятки минут после уколов она оставалась жива. В итоге ее вывезли из тюрьмы на скорой помощи в больницу.

Представители СМИ рассказали об увиденном. По их словам, в 19:27 (по местному времени) занавески в камеру смертников подняли, там была Пайк, привязанная к каталке. Ей ввели дозу смертельного вещества. К 20:26 была введена вторая доза. И до 20:53 – момента, когда микрофон отключили, из-за уже закрытой занавески продолжал доноситься хрип женщины. Представителей СМИ попросили покинуть помещение.

После произошедшего губернатор Теннесси приостановил единственную оставшуюся казнь до конца года и распорядился провести всестороннюю проверку, чтобы установить, что произошло.

В каком сейчас состоянии Пайк, неизвестно.

18-летняя Криста Гейл Пайк и ее бойфренд были осуждены убийство в 1995 году 19-летней Коллин Слеммер, их однокурсницы. Дело привлекло широкое внимание из-за пентаграммы, вырезанной на теле погибшей. Причиной убийства послужила ревность. Парню Кристы было 17 лет и его приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения.

Если бы казнь состоялась, Пайк стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем 200 лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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