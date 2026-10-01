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Общество

Годовая инфляция в Казахстане снижается четвертый месяц подряд

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 16:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В сентябре 2026 года месячная инфляция сохранилась на уровне августа и составила 0,6%. Об этом 1 октября 2026 года рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным, в течение месяца подешевели отдельные виды овощей и продуктов питания.

Так, цены на лук снизились на 20,7%, лимоны – на 13,9%, морковь – на 13,6%, картофель – на 13,4%, баклажаны – на 11,2%, капусту – на 10,1%, сладкий перец – на 6,5%, яблоки – на 5,3%, груши – на 2,4%, чеснок – на 1,3%, бананы – на 0,7%. Также снизились цены на каши для детского питания – на 6,1% и сахар-песок – на 1,3%.

Среди непродовольственных товаров снизились цены на крем для рук – на 6,9%, детские подгузники – на 6,6%, телевизоры – на 5,6%, посудомоечные машины и микроволновые печи – по 1,8%, гель для душа – на 1,4%.

В годовом выражении инфляция в сентябре 2026 года составила 9,3% (в августе 2026 года – 9,8%). Цены на непродовольственные товары выросли на 11,0%, платные услуги – на 8,9%, продовольственные товары – на 8,5%.

По сравнению с сентябрем 2025 года продолжилось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, яблоки подешевели на 11,1%, лимоны – на 8,3%, свекла – на 6,9%, капуста – на 6,1%, бананы – на 5,6%, сладкий перец – на 3,9%.

Среди непродовольственных товаров по сравнению с сентябрем 2025 года снизились цены на автомобили – на 11,3%, электрообогреватели – на 9,1%, кондиционеры – на 8,7%, электромясорубки – на 5,6%, детские конструкторы – на 2,6%, медицинские маски – на 1,7%.

"Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели начиная с 2018 года", – уточнили в бюро.

Ранее в ведомстве назвали актуальную численность населения Казахстана по состоянию на 1 сентября 2026 года.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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