Годовая инфляция в Казахстане снижается четвертый месяц подряд

В сентябре 2026 года месячная инфляция сохранилась на уровне августа и составила 0,6%. Об этом 1 октября 2026 года рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным, в течение месяца подешевели отдельные виды овощей и продуктов питания.

Так, цены на лук снизились на 20,7%, лимоны – на 13,9%, морковь – на 13,6%, картофель – на 13,4%, баклажаны – на 11,2%, капусту – на 10,1%, сладкий перец – на 6,5%, яблоки – на 5,3%, груши – на 2,4%, чеснок – на 1,3%, бананы – на 0,7%. Также снизились цены на каши для детского питания – на 6,1% и сахар-песок – на 1,3%.

Среди непродовольственных товаров снизились цены на крем для рук – на 6,9%, детские подгузники – на 6,6%, телевизоры – на 5,6%, посудомоечные машины и микроволновые печи – по 1,8%, гель для душа – на 1,4%.

В годовом выражении инфляция в сентябре 2026 года составила 9,3% (в августе 2026 года – 9,8%). Цены на непродовольственные товары выросли на 11,0%, платные услуги – на 8,9%, продовольственные товары – на 8,5%.

По сравнению с сентябрем 2025 года продолжилось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, яблоки подешевели на 11,1%, лимоны – на 8,3%, свекла – на 6,9%, капуста – на 6,1%, бананы – на 5,6%, сладкий перец – на 3,9%.

Среди непродовольственных товаров по сравнению с сентябрем 2025 года снизились цены на автомобили – на 11,3%, электрообогреватели – на 9,1%, кондиционеры – на 8,7%, электромясорубки – на 5,6%, детские конструкторы – на 2,6%, медицинские маски – на 1,7%.

"Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели начиная с 2018 года", – уточнили в бюро.

Ранее в ведомстве назвали актуальную численность населения Казахстана по состоянию на 1 сентября 2026 года.