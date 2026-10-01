Звезда соцсетей отпраздновала 107-летие и умерла через несколько часов

В Пуэрто-Рико скончалась популярная долгожительница и звезда соцсетей Мария Моралес Тирадо, известная под псевдонимом "Донья Мами". Женщина ушла из жизни спустя всего три часа и 45 минут после празднования своего 107-летия, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Need To Know, о смерти 107-летней долгожительницы сообщил ее сын Тони Моралес.

"Мами прожила 107 лет, три часа и 45 минут. В 3:45 утра Бог решил, что ей пора уйти. Она ушла так же, как и жила – на своих условиях и с миром. Ее жизнь нельзя измерить просто годами, ведь ее истинное наследие живет в поколениях, которые она оставила после себя. Мы – результат ее жертв и потомки настоящей воительницы", – написал он.

Популярность в интернете пришла к ней в 2017 году, когда внук начал выкладывать видеоролики о ее повседневной жизни. Со временем ее блог набрал более 200 тысяч подписчиков.

Еще во время празднования векового юбилея в 2019 году "Донья Мами" раскрыла простой секрет своего долголетия, отметив, что за всю жизнь не потратила время на развлечения.

"Я провела эти 100 лет за работой, а не на танцах, вечеринках или за выпивкой. Я воспитывала детей, работала на ферме и ела много фунче", – делилась секретом долгожительница.

Фунче – это традиционное пуэрториканское блюдо из кукурузной муки. Мария Моралес Тирадо с ранних лет ухаживала за землей и продолжала работать на ферме даже в возрасте 80 и 90 лет. Ее внук Хулио Сесар Леброн вспоминал, что в преклонном возрасте бабушка орудовала мотыгой с энергией 30-летней женщины.

Семья всегда оставалась главной ценностью в жизни долгожительницы. Вместе с мужем Виктором Моралесом Мартинесом они вырастили 14 детей. У Марии осталось 48 внуков, 71 правнук и 28 праправнуков.

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