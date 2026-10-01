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Мир

Потребовали миллиарды за ребенка: криптомагнат судится с актрисой из-за сорванной свадьбы

Фото: instagram/justinsun, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 23:22 Фото: instagram/justinsun
Криптомиллиардер Джастин Сан заявил, что заплатил 4,5 млн долларов (около 2,4 млрд тенге) семье китайской актрисы Цзин Тянь за женитьбу, а после распада отношений потребовал вернуть деньги через суд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание NY Post, 36-летний основатель Tron перевел родителям актрисы 30 млн юаней (около 2,4 млрд тенге) в качестве свадебного взноса.

Отношения разладились при подготовке к суррогатному материнству в США: бизнесмен утверждает, что у него потребовали еще 50 млн долларов (около 26,7 млрд тенге) за ребенка, а после отказа разорвали связь. Суд уже принял иск о возврате средств.

Сама 38-летняя звезда фильмов "Великая стена" и "Конг: Остров черепа" заявила, что никогда не продавала любовь за деньги.

"Я верю в закон", – заявила Цзин Тянь, добавив, что в конечном итоге восторжествуют справедливость.

Ситуацию подогрел и сам Сан, опубликовав историю романа, где заявил, что отказался от выплаты 50 млн долларов (26,7 млрд тенге) после консультации с искусственным интеллектом, а позже назвал публикацию художественным вымыслом.

Джастин Сан с состоянием в 8,5 млрд долларов (около 4,5 трлн тенге) известен эпатажем: ранее он купил и съел банан-арт-объект за 6,2 млн долларов (3,3 млрд тенге), заплатил 4,57 млн долларов (2,4 млрд тенге) за обед с Баффетом и 28 млн долларов (15 млрд тенге) за полет в космос.

Ранее известного миллионера из США нашли пьяным за рулем заведенного авто и арестовали.

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Канат Болысбек
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