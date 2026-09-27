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Мир

Известного миллионера нашли пьяным за рулем заведенного авто и арестовали

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 20:54 Фото: pexels
В США победитель лотереи Джеймс Фартинг, выигравший 167 млн долларов (около 80 млрд тенге), снова попал за решетку. Его нашли пьяным и спящим в заведенном Ford Mustang на парковке супермаркета, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет LEX News. По данным издания, в городе Джорджтаун полиция проверила подозрительный Ford Mustang, вилявший на дороге.

В заведенной машине на парковке спал пьяный Фартинг. Полицейские с трудом разбудили миллионера, а тот заявил, что за рулем якобы сидела его знакомая, которая ушла.

"Однако записи с камер видеонаблюдения опровергли его слова: машина приехала на место, и из нее никто не выходил до прибытия полиции. В итоге Фартинга арестовали по обвинению в появлении в общественном месте в состоянии опьянения и доставили в окружную тюрьму", – говорится в сообщении.

Этот арест стал очередным в серии проблем с законом у Фартинга после того, как в апреле 2025 года он выиграл суперприз Powerball в размере 167,3 млн долларов.

В июле его уже задерживали за домашнее насилие и удушение – тогда суд отпустил его под залог в 15 тыс. долларов и обязал носить электронный браслет. Кроме того, на его счету драка в баре отеля во Флориде и ряд иных правонарушений.

Ранее полицейские пресекли ночные гонки на улицах Шымкента.

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Канат Болысбек
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