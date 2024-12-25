Более одного миллиарда тенге отсудила американка у супруга за регулярные измены

Американка Гейл Льюс из штата Атланта уличила супруга в многочисленных изменах и заставила его заплатить 2,3 млн долларов (более 1 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации издания Atlanta Black Star, о первой любовнице Гарольда она узнала случайно. Она позвонила в авиакомпанию, чтобы уточнить информацию о рейсе, на котором ее муж возвращался из командировки. По телефону ей сказали, что он прилетает в обозначенное время в сопровождении какой-то женщины.

Как выяснилось, женщина была давней любовницей Гарольда и сопровождала его почти во всех рабочих поездках. После этого открытия Гейл подала на развод. Продолжив свои изыскания, она узнала, что любовница была не одна. По ее подсчетам, муж изменял ей с 60 женщинами. Она даже назвала имена некоторых из них публично. Среди них якобы была и дочь актера Лоренса Фишберна, которую зовут Валентина. Насколько известно, дочерей с таким именем у Фишберна нет.

Соглашение о разводе, заключенное между бывшими супругами, обязало Гарольда выплатить Гейл 2,3 млн долларов. Кроме того, женщине достался дом стоимостью 1,3 млн долларов (более 670 млн тенге).

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