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Мир

Более одного миллиарда тенге отсудила американка у супруга за регулярные измены

американка отсудила у мужа-изменщика миллиард тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 00:13 Фото: pixabay
Американка Гейл Льюс из штата Атланта уличила супруга в многочисленных изменах и заставила его заплатить 2,3 млн долларов (более 1 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации издания Atlanta Black Star, о первой любовнице Гарольда она узнала случайно. Она позвонила в авиакомпанию, чтобы уточнить информацию о рейсе, на котором ее муж возвращался из командировки. По телефону ей сказали, что он прилетает в обозначенное время в сопровождении какой-то женщины.

Как выяснилось, женщина была давней любовницей Гарольда и сопровождала его почти во всех рабочих поездках. После этого открытия Гейл подала на развод. Продолжив свои изыскания, она узнала, что любовница была не одна. По ее подсчетам, муж изменял ей с 60 женщинами. Она даже назвала имена некоторых из них публично. Среди них якобы была и дочь актера Лоренса Фишберна, которую зовут Валентина. Насколько известно, дочерей с таким именем у Фишберна нет.

Соглашение о разводе, заключенное между бывшими супругами, обязало Гарольда выплатить Гейл 2,3 млн долларов. Кроме того, женщине достался дом стоимостью 1,3 млн долларов (более 670 млн тенге).

Ранее бл оглашен приговор по нашумевшему уголовному делу в отношении бывшего градоначальника Атырау Кайрата Уразбаева и его подчиненных.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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