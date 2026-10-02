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Мир

Насиловал, продавал сына и его друга педофилам: во Франции идет громкий судебный процесс

француз, годами насиловавший сына, предстал перед судом, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 23:44 Фото: magnific.com
Во Франции перед уголовным судом департамента Юра предстал 53-летний мужчина, обвиняемый в многолетнем насилии над собственным сыном, его проституции и посягательствах на еще восьмерых подростков. Обвинения охватывают период с 2016 по 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, по делу также проходят двое его знакомых (52 и 58 лет). По версии следствия, подсудимый привлекал сына и его друга к платной сексуальной связи с мужчинами, найденными через интернет.

В 2023 году фигурант сбежал в Чили, узнав о заявлении в полицию, однако был экстрадирован обратно во Францию. Его адвокат заявила, что обвиняемый "в целом признает" вину в отношении сына и его друга, а также раскаивается.

Слушания продлятся до 14 октября в Лон-ле-Сонье. По запросу адвоката потерпевшего процесс, скорее всего, пройдет в закрытом режиме. Сын обвиняемого сейчас находится под опекой дяди и готовится дать показания.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте задержали мужчину, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. По предварительным данным, мужчина знакомился с детьми в возрасте от 10 до 12 лет через интернет-мессенджеры, представляясь 14-летним подростком.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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