Выманивал интимные фото у 10-летних детей: в Шымкенте задержан подозреваемый
По предварительным данным, мужчина знакомился с детьми в возрасте от 10 до 12 лет через интернет-мессенджеры, представляясь 14-летним подростком. Войдя в доверие, он продолжал общение с ними в интернете.
В одном из установленных эпизодов подозреваемый познакомился с девочкой через онлайн-игру, после чего попросил ее номер телефона и продолжил переписку в WhatsApp.
Как установили сотрудники полиции, во время общения мужчина под различными предлогами просил ребенка отправлять фотографии и видеозаписи интимного характера.
В результате оперативно-розыскных мероприятий житель Шымкента был задержан. По данным МВД, он дал признательные показания.
"Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Шымкента
Также сказано, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность мужчины к другим аналогичным фактам.
МВД призывает родителей и законных представителей уделять особое внимание безопасности детей в интернете, контролировать их общение в социальных сетях, онлайн-играх и мессенджерах, а также объяснять несовершеннолетним правила безопасного поведения в цифровой среде.
Ранее сообщалось, что сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Туркестанской области задержали 38-летнего жителя Сарыагашского района, подозреваемого в вымогательстве.