Выманивал интимные фото у 10-летних детей: в Шымкенте задержан подозреваемый

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) установили и задержали в Шымкенте мужчину, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, мужчина знакомился с детьми в возрасте от 10 до 12 лет через интернет-мессенджеры, представляясь 14-летним подростком. Войдя в доверие, он продолжал общение с ними в интернете.

В одном из установленных эпизодов подозреваемый познакомился с девочкой через онлайн-игру, после чего попросил ее номер телефона и продолжил переписку в WhatsApp.

Как установили сотрудники полиции, во время общения мужчина под различными предлогами просил ребенка отправлять фотографии и видеозаписи интимного характера.

В результате оперативно-розыскных мероприятий житель Шымкента был задержан. По данным МВД, он дал признательные показания.

"Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование". Пресс-служба ДП Шымкента

Также сказано, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность мужчины к другим аналогичным фактам.

МВД призывает родителей и законных представителей уделять особое внимание безопасности детей в интернете, контролировать их общение в социальных сетях, онлайн-играх и мессенджерах, а также объяснять несовершеннолетним правила безопасного поведения в цифровой среде.

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