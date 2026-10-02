#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
441.91
499.05
5.3
События

Выманивал интимные фото у 10-летних детей: в Шымкенте задержан подозреваемый

задержанный, полиция, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:24 Фото: пресс-служба ДП Шымкента
Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) установили и задержали в Шымкенте мужчину, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, мужчина знакомился с детьми в возрасте от 10 до 12 лет через интернет-мессенджеры, представляясь 14-летним подростком. Войдя в доверие, он продолжал общение с ними в интернете.

В одном из установленных эпизодов подозреваемый познакомился с девочкой через онлайн-игру, после чего попросил ее номер телефона и продолжил переписку в WhatsApp.

Как установили сотрудники полиции, во время общения мужчина под различными предлогами просил ребенка отправлять фотографии и видеозаписи интимного характера.

В результате оперативно-розыскных мероприятий житель Шымкента был задержан. По данным МВД, он дал признательные показания.

"Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Шымкента

Также сказано, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность мужчины к другим аналогичным фактам.

МВД призывает родителей и законных представителей уделять особое внимание безопасности детей в интернете, контролировать их общение в социальных сетях, онлайн-играх и мессенджерах, а также объяснять несовершеннолетним правила безопасного поведения в цифровой среде.

Ранее сообщалось, что сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Туркестанской области задержали 38-летнего жителя Сарыагашского района, подозреваемого в вымогательстве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Шымкент, Нацгвардия, военнослужащие
10:47, Сегодня
"Гулливер" служит в казахстанской армии: какой размер обуви носит гвардеец
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
13:03, 25 января 2026
Убийство после ДТП: в Шымкенте задержали еще троих подозреваемых
Подозреваемую в убийстве собственных детей задержали в Шымкенте
12:21, 08 февраля 2024
Женщина убила своих детей: подозреваемую задержали в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Таеквондо: завоевавшая историческую &quot;бронзу&quot; Рита Бакишева проиграла филиппинке на Азиаде
11:28, Сегодня
Таеквондо: завоевавшая историческую "бронзу" Рита Бакишева проиграла филиппинке на Азиаде
Торехан Сабырхан атакует Зияда Ишаиша
11:27, Сегодня
Видео: Как Торехан Сабырхан одержал безоговорочную победу в финале Азиатских игр
Торехан Сабырхан после победы в финале Азиады-2026
11:21, Сегодня
"Я взял реванш": Торехан Сабырхан обратился к народу Казахстана, взяв "золото" Азиады
Торехан Сабырхан перед финалом Азиады-2026
11:13, Сегодня
Уникальный факт: Торехан Сабырхан пришёл в бокс, когда Казахстан выиграл последнюю Азиаду
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: