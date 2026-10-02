Стало известно состояние американской заключенной, выжившей после двух смертельных инъекций
Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN, ее состояние врачи оценивают как критическое. Из-за инцидента, связанного с этой заключенной, власти приостановили казни в штате до конца года.
"Пайк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и остается без сознания в больнице в районе Нэшвилла", – передали адвокаты женщины.
Пайк должны были казнить утром среды в тюрьме строгого режима Ривербенд в Нэшвилле. Федеральный апелляционный суд Шестого округа заблокировал процедуру за час до начала для рассмотрения доводов о пережитом Пайк в детстве насилии.
Несмотря на это, через несколько часов Верховный суд США по обращению прокуратуры отменил эту отсрочку, разрешив привести казнь в исполнение.
18-летняя Криста Гейл Пайк и ее бойфренд были осуждены убийство в 1995 году 19-летней Коллин Слеммер, их однокурсницы. Дело привлекло широкое внимание из-за пентаграммы, вырезанной на теле погибшей. Причиной убийства послужила ревность. Парню Кристы было 17 лет и его приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения.
Ранее мы писали о том, как именно проходила казнь первой за 200 лет женщины в США.