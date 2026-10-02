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Мир

Стало известно состояние американской заключенной, выжившей после двух смертельных инъекций

Клиника, пациенты, процедура, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 04:59 Фото: pexels
Приговоренная к казни в штате Теннесси (США) Криста Гейл Пайк находится на аппарате искусственной вентиляции легких без сознания после того, как выжила после введения двух смертельных инъекций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN, ее состояние врачи оценивают как критическое. Из-за инцидента, связанного с этой заключенной, власти приостановили казни в штате до конца года.

"Пайк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и остается без сознания в больнице в районе Нэшвилла", – передали адвокаты женщины.

Пайк должны были казнить утром среды в тюрьме строгого режима Ривербенд в Нэшвилле. Федеральный апелляционный суд Шестого округа заблокировал процедуру за час до начала для рассмотрения доводов о пережитом Пайк в детстве насилии.

Несмотря на это, через несколько часов Верховный суд США по обращению прокуратуры отменил эту отсрочку, разрешив привести казнь в исполнение.

18-летняя Криста Гейл Пайк и ее бойфренд были осуждены убийство в 1995 году 19-летней Коллин Слеммер, их однокурсницы. Дело привлекло широкое внимание из-за пентаграммы, вырезанной на теле погибшей. Причиной убийства послужила ревность. Парню Кристы было 17 лет и его приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения.

Ранее мы писали о том, как именно проходила казнь первой за 200 лет женщины в США.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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