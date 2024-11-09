Стало известно о состоянии выживших при падении вертолета в Актюбинской области

В Управлении здравоохранения Актюбинской области 9 ноября 2024 года рассказали о состоянии двух человек, которые выжили после падения вертолета Ми-8, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие с загоревшегося вертолета находятся в стационаре Актобе.

"Состояние пострадавших – стабильно тяжелое. Пациенты в сознании, отвечают на вопросы". Пресс-служба УЗ Актюбинской области

Как уточнили в управлении, сообщение о жесткой посадке вертолета в селе Сарыжар поступило в службу 103 в 11:36.

"На месте двое пациентов были обслужены бригадами неотложки Мартукской районной больницы. Один пострадавший скончался до приезда 103. В Актобе пациентов на аэродроме встретили две реанимационные бригады. Двоих пациентов с сочетанными травмами доставили в многопрофильную областную больницу. Сейчас пострадавшие находятся в отделении ОРИТ, проводится диагностика". Пресс-служба УЗ Актюбинской области

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области упал вертолет. По данным МЧС, авиационный инцидент произошел 9 ноября 2024 года в селе Сарыжар Мартукского района. На борту Ми-8 (принадлежит Минобороны) было три человека: один из них погиб, двоих госпитализировали.

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Позднее по данному факту официальное заявление распространило Министерство обороны Казахстана. Из него следовало, что предварительная причина – техническая неисправность.