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Мир

В Паттайе судят подозреваемых в убийстве брата и сестры из России

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 06:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2 октября двое подозреваемых в Таиланде, арестованных за убийство брата и сестры из России, предстали перед судом в провинции Паттайя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Thaiger, подозреваемые, 43-летний Тана "Понг" Кирдтхонг и 39-летний Тонгчай "Тонг" Шринин, были арестованы в связи со смертью россиян в возрасте 22 и 17 лет. Их тела нашли закопанными недалеко от Као Чи Чан в провинции Чонбури в конце июля.

После обнаружения тел полиция разыскала двух мужчин. Следователи связали подозреваемых с другими уголовными делами, включая предполагаемое убийство семьи из трех человек в Чонбури в июне.

В ходе последнего судебного заседания Понг и Тонг признали свою вину частично. Оба признаются в преступлениях, связанных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов, а также в выдаче себя за должностных лиц и незаконном задержании другого лица.

Однако они отрицают умышленное убийство. Один из подозреваемых также отрицает сексуализированное насилие над потерпевшей, в то время как другой признал свою вину.

Двое мужчин также признались в сокрытии, перемещении или уничтожении тел с целью сокрытия улик. Они признали себя виновными в ограблении, утверждая, что совершили ночное ограбление, выдавая себя за полицейских, в полицейской форме с огнестрельным оружием, в результате которого погиб человек.

Следующее слушание назначено на 20 октября.

Ранее стало известно состояние американской заключенной, выжившей после двух смертельных инъекций.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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