Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Кызылординской области

Подозреваемый в убийстве участкового инспектора в Кызылординской области задержан, с санкции суда арестован, сообщает Zakon.kz.

Им оказался 39- летний житель Аральского района, сообщили в Департаменте полиции.

Как ранее сообщалось, в Аральском районе в ходе конфликта на бытовой почве участковому инспектору полиции были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. На момент происшествия сотрудник находился в отпуске.

"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – заключили в ДП.

Ранее полицейский начальник из Мангистау попал под расследование КНБ.