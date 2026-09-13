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События

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Кызылординской области

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 13:20 Фото: Zakon.kz
Подозреваемый в убийстве участкового инспектора в Кызылординской области задержан, с санкции суда арестован, сообщает Zakon.kz.

Им оказался 39- летний житель Аральского района, сообщили в Департаменте полиции.

Как ранее сообщалось, в Аральском районе в ходе конфликта на бытовой почве участковому инспектору полиции были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. На момент происшествия сотрудник находился в отпуске.

"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – заключили в ДП.

Ранее полицейский начальник из Мангистау попал под расследование КНБ.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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