США и Украина заключили первое знаковое соглашение
Фото: whitehouse
Совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил первое соглашение по добыче критически важных полезных ископаемых, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, по словам руководителя инвестиционного отдела Американской корпорации международного развития (DFC) Конора Коулмана, в первую очередь фонд сосредоточится на проектах по добыче на ранних стадиях.
Временными и стратегическими целями назвали месторождения редкоземельных элементов, урана, бериллия и циркония. Коулман подчеркнул, что все эти ресурсы входят в перечень критически важных полезных ископаемых США.
Это полностью отвечает приоритетам американской администрации. Инвестиции также демонстрируют поддержку Вашингтоном Киева в затяжном конфликте.
"Для украинского народа очень важно, чтобы мы инвестировали именно сейчас", – сказал Коулман.
Ранее Трамп назвал дату урегулирования российско-украинского конфликта.
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