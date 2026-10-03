США и Украина заключили первое знаковое соглашение

Совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил первое соглашение по добыче критически важных полезных ископаемых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по словам руководителя инвестиционного отдела Американской корпорации международного развития (DFC) Конора Коулмана, в первую очередь фонд сосредоточится на проектах по добыче на ранних стадиях.

Временными и стратегическими целями назвали месторождения редкоземельных элементов, урана, бериллия и циркония. Коулман подчеркнул, что все эти ресурсы входят в перечень критически важных полезных ископаемых США.

Это полностью отвечает приоритетам американской администрации. Инвестиции также демонстрируют поддержку Вашингтоном Киева в затяжном конфликте.

"Для украинского народа очень важно, чтобы мы инвестировали именно сейчас", – сказал Коулман.

Ранее Трамп назвал дату урегулирования российско-украинского конфликта.