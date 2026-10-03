#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
447.73
502.98
5.35
Мир

США и Украина заключили первое знаковое соглашение

Зеленский и Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 07:58 Фото: whitehouse
Совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил первое соглашение по добыче критически важных полезных ископаемых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по словам руководителя инвестиционного отдела Американской корпорации международного развития (DFC) Конора Коулмана, в первую очередь фонд сосредоточится на проектах по добыче на ранних стадиях.

Временными и стратегическими целями назвали месторождения редкоземельных элементов, урана, бериллия и циркония. Коулман подчеркнул, что все эти ресурсы входят в перечень критически важных полезных ископаемых США.

Это полностью отвечает приоритетам американской администрации. Инвестиции также демонстрируют поддержку Вашингтоном Киева в затяжном конфликте.

"Для украинского народа очень важно, чтобы мы инвестировали именно сейчас", – сказал Коулман.

Ранее Трамп назвал дату урегулирования российско-украинского конфликта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
иллюстрация &quot;Мир и деньги&quot;
19:36, 30 апреля 2025
Украина может подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшее время
Иран и США, флаги
13:17, 15 июня 2025
Иран готов заключить соглашение об отсутствии ядерного оружия
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
09:30, 16 июля 2024
Казахстан и стороны Стати заключили соглашение о мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мариан Журавлева вышла в схватку за бронзовую медаль на Азиаде
07:57, Сегодня
Джитсер Мариан Журавлева поборется за бронзовую медаль Азиады
Бейбарыс Каблан выиграл первую схватку на Азиаде
07:46, Сегодня
Таеквондист Бейбарыс Каблан встретится с иорданцем в четвертьфинале Азиады
Ризабек Айтмухан вышел в четвертьфинал Азиады
07:23, Сегодня
Соперник Ризабека Айтмухана Картоев не вышел на ковёр в 1/8 финала Азиады
Нуркожа Кайпанов выиграл первую схватку на Азиаде
07:06, Сегодня
"Вольник" Нуркожа Кайпанов вышел в четвертьфинал Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: