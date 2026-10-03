Ассист Овечкина принес "Вашингтону" первую победу в новом сезоне НХЛ

В ночь на 3 октября "Вашингтон Кэпиталз" в первом матче нового регулярного чемпионата НХЛ на выезде переиграл "Каролину Харрикейнз" со счетом 5:2, сообщает Zakon.kz.

У столичного коллектива дублем отметился Алекс Так, а также по шайбе забили Джейкоб Чикран, Коул Хатсон и Райан Леонард.

В составе действующих обладателей Кубка Стэнли отличились Себастьян Ахо и Логан Стэнковен.

Российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в первом голе своей дружины, записав в свой актив результативную передачу.

Для "Вашингтона" это была первая игра в сезоне-2026/27, где они сразу добились победы.

А их лидер Овечкин набрал дебютное очко и помог коллегам отпраздновать викторию.

Следующим оппонентом команды Спенсера Карбери 4 октября будет "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Тем временем накануне игроки сборной Португалии оценили конфликт Роналду и свою победу без него.