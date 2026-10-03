Ассист Овечкина принес "Вашингтону" первую победу в новом сезоне НХЛ
Фото: Instagram/capitals
В ночь на 3 октября "Вашингтон Кэпиталз" в первом матче нового регулярного чемпионата НХЛ на выезде переиграл "Каролину Харрикейнз" со счетом 5:2, сообщает Zakon.kz.
У столичного коллектива дублем отметился Алекс Так, а также по шайбе забили Джейкоб Чикран, Коул Хатсон и Райан Леонард.
В составе действующих обладателей Кубка Стэнли отличились Себастьян Ахо и Логан Стэнковен.
Российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в первом голе своей дружины, записав в свой актив результативную передачу.
Для "Вашингтона" это была первая игра в сезоне-2026/27, где они сразу добились победы.
А их лидер Овечкин набрал дебютное очко и помог коллегам отпраздновать викторию.
Следующим оппонентом команды Спенсера Карбери 4 октября будет "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Тем временем накануне игроки сборной Португалии оценили конфликт Роналду и свою победу без него.
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