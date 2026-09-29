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Общество

До 60 поездов в сутки будут ездить из Казахстана в Узбекистан

Грузовой поезд, грузовые поезда, грузовой вагон, грузовые вагоны, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, железнодорожные перевозки, ЖД перевозки, КТЖ, казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:47 Фото: primeminister.kz
Вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства поделился планами по увеличению пропускной способности казахстанской железнодорожной инфраструктуры в нескольких направлениях, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом направлении в последние годы проводится значительная работа.

"На китайском направлении построен второй путь на участке Достык – Мойынты. Модернизированы станция Алтынколь и участок Алтынколь – Жетыген. В результате пропускная способность на китайском направлении доведена до 75 поездов в сутки", – сказал Тайжанов.

На узбекском направлении увеличена пропускная способность станций Сарыагаш и Оазис.

"После завершения строительства железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал и открытия станции Сырдария пропускная способность составит до 60 поездов в сутки", – пообещал вице-министр.

Ранее мы писали о том, что экспорт казахстанского зерна в Китай вырос на треть.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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