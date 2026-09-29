До 60 поездов в сутки будут ездить из Казахстана в Узбекистан

Вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства поделился планами по увеличению пропускной способности казахстанской железнодорожной инфраструктуры в нескольких направлениях, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом направлении в последние годы проводится значительная работа.

"На китайском направлении построен второй путь на участке Достык – Мойынты. Модернизированы станция Алтынколь и участок Алтынколь – Жетыген. В результате пропускная способность на китайском направлении доведена до 75 поездов в сутки", – сказал Тайжанов.

На узбекском направлении увеличена пропускная способность станций Сарыагаш и Оазис.

"После завершения строительства железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал и открытия станции Сырдария пропускная способность составит до 60 поездов в сутки", – пообещал вице-министр.

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