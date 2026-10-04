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Мир

Женщина умерла после родов в аэропорту: ребенка нашли в мусорном ведре

аэропорт, здание, терминал, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 05:21 Фото: pexels
Трагедия случилась в международном терминале московского аэропорта Шереметьево. Пассажирка рейса, прибывшего из Антальи, самостоятельно родила в кабинке общественного туалета, сообщает Zakon.kz.

По данным MSK1.ru, в зоне прилета международных рейсов у 30-летней россиянки начались схватки. Странные звуки из туалетной кабинки услышали другие пассажиры, а когда они заметили на полу кровь, то вызвали сотрудников аэропорта. Женщина долго не выходила из кабинки, отказывалась от помощи и подпирала ногами дверь, не впуская людей.

Как позже выяснилось, она родила мальчика и, по неподтвержденной информации, убила ребенка, а затем выбросила тело в мусорное ведро. По предварительным данным, ребенок погиб от удушья. По другой версии, ребенок мог родиться уже мертвым.

Роженицу госпитализировали с обильным маточным кровотечением. Врачи Центра медицины катастроф и больницы боролись за ее жизнь в аэропорту, но спасти ее не удалось – она умерла на больничной койке.

По данным Telegram-канала "112", женщина прилетела из Турции не одна. На курорте она отдыхала вместе со своей 11-летней дочерью и 38-летним сожителем, который не знал о беременности. Сообщается, что накануне вылета в Москву он обратил внимание на округлившийся живот возлюбленной. На вопрос о том, не беременна ли она, та лишь ответила, что его "скоро ждет сюрприз". Подробности сейчас выясняют следователи.

В следственном комитете Российской Федерации по Московской области уже возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка.

В начале сентября 2026 года женщину, оставившую младенца в мусорном контейнере, задержали в Жамбылской области.

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Камила Салкымбаева
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