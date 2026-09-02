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Происшествия

Новорожденного нашли в мусорке в Жамбылской области: женщина задержана

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 18:39 Фото: unsplash
Женщину, оставившую младенца в мусорном контейнере, задержали в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

В Кордайском районе Жамбылской области полицейские задержали подозреваемую в том, что она оставила новорожденную девочку в мусорном контейнере. Утром 2 сентября младенца обнаружили в пакете, и в тот же день правоохранители установили личность предполагаемой матери.

"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции в короткие сроки установили женщину, оставившую новорожденного ребенка в опасности. Женщина доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области.

Также стражи порядка добавили, что по результатам всестороннего и полного досудебного расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что младенца госпитализировали в родильное отделение Кордайской районной центральной больницы. Как сообщили в Управлении здравоохранения, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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