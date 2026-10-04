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Мир

Американку обвинили в убийстве двоих сыновей

американку убили в убийстве двух сыновей, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 21:03 Фото: pixabay
В Техасе 42-летнюю Коллин Никол Леммон обвинили в убийстве двоих сыновей. Как рассказали в офисе шерифа округа Эллис, полиция прибыла в дом в городе Уоксахачи после сообщения о чрезвычайном происшествии, сообщает Zakon.kz.

По данным Fox News, внутри правоохранители обнаружили двух молодых людей с огнестрельными ранениями.

21-летний Кристофер Скотт Питр погиб на месте. Его 15-летний брат был доставлен в больницу в критическом состоянии, но позже скончался.

В доме также нашли Леммон с не представлявшими угрозы для жизни травмами. По данным следствия, рядом с ней находился пистолет, а на запястьях были порезы, предположительно нанесенные самой женщиной. Согласно материалам дела, Леммон заявила полицейским: "Я застрелила обоих своих детей".

Женщину задержали и доставили в больницу. Ей предъявили два обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, предусматривающем высшую меру наказания.

Отец погибших заявил, что хочет добиться справедливости для своих сыновей.

Ранее сообщалось, что тело 19-летней девушки нашли в гараже подозреваемого в убийстве ее матери.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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