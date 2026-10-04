Американку обвинили в убийстве двоих сыновей

В Техасе 42-летнюю Коллин Никол Леммон обвинили в убийстве двоих сыновей. Как рассказали в офисе шерифа округа Эллис, полиция прибыла в дом в городе Уоксахачи после сообщения о чрезвычайном происшествии, сообщает Zakon.kz.

По данным Fox News, внутри правоохранители обнаружили двух молодых людей с огнестрельными ранениями.

21-летний Кристофер Скотт Питр погиб на месте. Его 15-летний брат был доставлен в больницу в критическом состоянии, но позже скончался.

В доме также нашли Леммон с не представлявшими угрозы для жизни травмами. По данным следствия, рядом с ней находился пистолет, а на запястьях были порезы, предположительно нанесенные самой женщиной. Согласно материалам дела, Леммон заявила полицейским: "Я застрелила обоих своих детей".

Женщину задержали и доставили в больницу. Ей предъявили два обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, предусматривающем высшую меру наказания.

Отец погибших заявил, что хочет добиться справедливости для своих сыновей.

Texas mom tells police 'I shot both my kids' before their bodies are found inside home https://t.co/Cqu4qgZSzJ — Daily Mail (@DailyMail) October 4, 2026

Ранее сообщалось, что тело 19-летней девушки нашли в гараже подозреваемого в убийстве ее матери.