Покушение на убийство: в полиции прокомментировали видео с дракой и стрельбой в Жаркенте

В городе Жаркенте области Жетысу полиция расследует покушение на убийство, сообщает Zakon.kz.

12 октября 2026 года в соцсетях появилось видео с дракой мужчин: в какой-то момент один из них упал на землю, а другой продолжал его бить.

"В Панфиловском районе области Жетысу произошла потасовка, в ходе которой один из участников применил огнестрельное оружие, якобы принадлежащее человеку, связанному с госорганами. Сообщается, что пострадавший находится в больнице", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу сообщили, что по факту инцидента, произошедшего в городе Жаркенте, полицией возбуждены уголовные дела по фактам хулиганства и покушения на убийство.

"Предварительно установлено, что между ранее знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил огнестрельное оружие. В результате 33-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение, госпитализирован. В ходе расследования огнестрельное оружие изъято. Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – прокомментировали в ДП.

В Департаменте сообщили также: информация о том, что примененное оружие принадлежит человеку, связанному с государственными органами, не соответствует действительности.

"Полиция напоминает, что распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы. Расследование находится на контроле руководства Департамента полиции области Жетысу", – резюмировали в ДП.

В одной из школ Актау драка произошла прямо во время урока физкультуры. Перепалка произошла между старшеклассниками, в результате двое попали в больницу.