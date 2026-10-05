Младенец скончался в отеле из-за наркотической зависимости матери
Как сообщает издание The Sun, трагедия произошла в гостинице Hotel Victoria в Корнуолле. Экстренные службы прибыли на вызов, однако в 11:00 врачи лишь констатировали смерть ребенка. Девочку без сознания и со следами крови на лице обнаружила бабушка, когда родители младенца в панике кричали в номере.
30-летняя Рошель Томас и 29-летний Эндрю Мондер признали вину в халатном отношении к ребенку.
"На заседании Королевского суда Труро выяснилось, что оба родителя страдали наркотической зависимостью. Томас употребляла кокаин во время беременности и после родов, а Мондер регулярно принимал запрещенные вещества по вечерам", – говорится в сообщении.
Судебно-медицинская экспертиза обнаружила кокаин в крови младенца. Прокурор Джосс Тайсхерст заявил, что наркотик мог попасть в организм девочки через грудное кормление. Кроме того, следы кокаина нашли на одежде и пальцах родителей, а также на чашке, стоявшей у прикроватной тумбочки.
Защита настаивала, что произошедшее стало "трагическим стечением обстоятельств", а пара планировала переехать к родственникам и искала помощь специалистов.
Судья Саймон Карр приговорил родителей к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Он заявил, что пара поставила зависимость выше безопасности ребенка. В качестве дополнительной меры родителей обязали пройти курс реабилитации.
Ранее сообщалось, что женщина дважды потеряла детей из-за избиений мужа и его родственников.