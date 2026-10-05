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Мир

Младенец скончался в отеле из-за наркотической зависимости матери

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 00:28 Фото: pexels
Девятидневная девочка скончалась в отеле британского города Ньюквей после того, как получила смертельную дозу кокаина через грудное молоко матери. Родителям младенца удалось избежать реального тюремного срока, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание The Sun, трагедия произошла в гостинице Hotel Victoria в Корнуолле. Экстренные службы прибыли на вызов, однако в 11:00 врачи лишь констатировали смерть ребенка. Девочку без сознания и со следами крови на лице обнаружила бабушка, когда родители младенца в панике кричали в номере.

30-летняя Рошель Томас и 29-летний Эндрю Мондер признали вину в халатном отношении к ребенку.

"На заседании Королевского суда Труро выяснилось, что оба родителя страдали наркотической зависимостью. Томас употребляла кокаин во время беременности и после родов, а Мондер регулярно принимал запрещенные вещества по вечерам", – говорится в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза обнаружила кокаин в крови младенца. Прокурор Джосс Тайсхерст заявил, что наркотик мог попасть в организм девочки через грудное кормление. Кроме того, следы кокаина нашли на одежде и пальцах родителей, а также на чашке, стоявшей у прикроватной тумбочки.

Защита настаивала, что произошедшее стало "трагическим стечением обстоятельств", а пара планировала переехать к родственникам и искала помощь специалистов.

Судья Саймон Карр приговорил родителей к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Он заявил, что пара поставила зависимость выше безопасности ребенка. В качестве дополнительной меры родителей обязали пройти курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что женщина дважды потеряла детей из-за избиений мужа и его родственников.

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Канат Болысбек
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