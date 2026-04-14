"Пинал ногами в живот": женщина дважды потеряла детей из-за избиений мужа и его родственников

В индийском округе Бхадохи полиция возбудила дело против мужчины и двух его родственников за избиение беременной жены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой Times of India, мужу женщины, Абхинешу Шукле, его матери и брату предъявили обвинения в воспрепятствовании рождению ребенка, жестоком обращении, запугивании и умышленном причинении вреда.

Пострадавшая, Арадхана Шукла, вышла замуж за Абхинеша 21 мая 2022 года. Несмотря на полученное приданое, родные мужа требовали еще 10 лакхов рупий (около 5 млн 360 тыс. 154 тенге).

Из-за этого на восьмом месяце первой беременности муж избил женщину ногой в живот. Когда состояние беременной ухудшилось, ее отправили к родителям и позже госпитализировали, но ребенка спасти не удалось.

После этого Абхинеш забрал жену в Дели к матери и брату. Там Арадхана снова забеременела.

20 сентября 2025 года, когда она была на втором месяце, ее опять избили из-за тех же требований в доме у своих родителей. После этого он оставил окровавленную супругу на железнодорожной станции и пригрозил сожжением, если она не принесет деньги. Родственники доставили ее в больницу, где случился второй выкидыш.

Женщина уже обращалась в полицию в январе этого года, но никаких мер принято не было. Сейчас идет поисковая операция по розыску обвиняемого.

