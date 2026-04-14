Мир

"Пинал ногами в живот": женщина дважды потеряла детей из-за избиений мужа и его родственников

Фото: pexels
В индийском округе Бхадохи полиция возбудила дело против мужчины и двух его родственников за избиение беременной жены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой Times of India, мужу женщины, Абхинешу Шукле, его матери и брату предъявили обвинения в воспрепятствовании рождению ребенка, жестоком обращении, запугивании и умышленном причинении вреда.

Пострадавшая, Арадхана Шукла, вышла замуж за Абхинеша 21 мая 2022 года. Несмотря на полученное приданое, родные мужа требовали еще 10 лакхов рупий (около 5 млн 360 тыс. 154 тенге).

Из-за этого на восьмом месяце первой беременности муж избил женщину ногой в живот. Когда состояние беременной ухудшилось, ее отправили к родителям и позже госпитализировали, но ребенка спасти не удалось.

После этого Абхинеш забрал жену в Дели к матери и брату. Там Арадхана снова забеременела.

20 сентября 2025 года, когда она была на втором месяце, ее опять избили из-за тех же требований в доме у своих родителей. После этого он оставил окровавленную супругу на железнодорожной станции и пригрозил сожжением, если она не принесет деньги. Родственники доставили ее в больницу, где случился второй выкидыш.

Женщина уже обращалась в полицию в январе этого года, но никаких мер принято не было. Сейчас идет поисковая операция по розыску обвиняемого.

Ранее мы писали о том, что девочка забеременела и родила от родного деда.

Аксинья Титова
Читайте также
За избиение фельдшера все-таки возбудили уголовное дело
04:14, 29 августа 2025
За избиение фельдшера все-таки возбудили уголовное дело
Избиение сожительницы на улице в Астане: полиция прекратила расследование
19:30, 29 июля 2024
Избиение сожительницы на улице в Астане: полиция прекратила расследование
В Астане родители систематически избивали девочку: полиция возбудила уголовное дело
13:18, 27 ноября 2023
В Астане родители систематически избивали девочку: полиция возбудила уголовное дело
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно место Казахстана после ожесточённой битвы с Канадой в Кубке Билли Джин Кинг
08:37, Сегодня
Стало известно место Казахстана после ожесточённой битвы с Канадой в Кубке Билли Джин Кинг
Новый чемпион UFC Ульберг ответил Прохазке на слова о жалости
08:09, Сегодня
Новый чемпион UFC Ульберг ответил Прохазке на слова о жалости
Казахстанский теннисист потерпел седьмое поражение кряду
07:45, Сегодня
Казахстанский теннисист потерпел седьмое поражение кряду
"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов на попадание в плей-офф НХЛ
07:19, Сегодня
"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов на попадание в плей-офф НХЛ
