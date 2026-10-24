#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
-4°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
-4°
$
451.05
504.95
5.6
Туризм

Туристка из СНГ скончалась на глазах у супруга в море у пятизвездочного отеля Турции

Рука, море, вода, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 02:59 Фото: magnific
Инцидент произошел утром 24 октября возле пятизвездочного отеля в районе Богазкент города Анталья (Турция). Пожилая россиянка решила искупаться в море. Через некоторое время ее обнаружили неподвижно лежащую на воде, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала SHOT, туристку доставили на сушу и попытались реанимировать, но безуспешно. После этого пенсионерку отправили в частную клинику. К сожалению, женщина скончалась. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило смерть россиянки при купании в море на курорте.

"По информации, полученной от турецких компетентных органов, утонувшая сегодня утром женщина является гражданкой России. На отдыхе она находилась с супругом. Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало", – говорится в сообщении диппредставительства.

В генконсульстве добавили, что дипломаты держат ситуацию под контролем. При необходимости диппредставительство готово оказать содействие.

Ранее мы писали о том, как рыбак похвастался поимкой трехметровой акулы, но столкнулся с последствиями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
умер телохранитель Ильхама Алиева
00:25, 28 августа 2024
Тело экс-телохранителя президента Азербайджана нашли в пятизвездочном отеле Турции
массовое отравление туристов в отеле на курорте в Турции
00:12, 13 июля 2026
Туристы массово отравились в пятизвездочном отеле на курорте Турции
Руки пожилого мужчины
08:42, 11 сентября 2026
Пенсионера из СНГ арестовали за дерзкие домогательства к сотрудницам отеля в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Официальный анонс боя Моралес - Пратес от UFC
00:49, 25 октября 2026
Официально: Майкл Моралес и Карлос Пратес сразятся за пояс на турнире UFC 336
Ислам Чесноков перед матчем с Рубином
00:17, 25 октября 2026
Ислам Чесноков помог "Крыльям Советов" обыграть "Рубин" в матче РПЛ
Дастан Сатпаев в матче за Бёрнли в Чемпионшипе
23:47, 24 октября 2026
Дастан Сатпаев отыграл почти час в разгромном матче "Бёрнли" против "Линкольна"
Александр Бублик после не доигранного матча с Даниилом Медведевым в Алматы
23:14, 24 октября 2026
Александр Бублик досрочно завершил сезон из-за травмы на турнире в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: