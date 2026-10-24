Туристка из СНГ скончалась на глазах у супруга в море у пятизвездочного отеля Турции

Инцидент произошел утром 24 октября возле пятизвездочного отеля в районе Богазкент города Анталья (Турция). Пожилая россиянка решила искупаться в море. Через некоторое время ее обнаружили неподвижно лежащую на воде, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала SHOT, туристку доставили на сушу и попытались реанимировать, но безуспешно. После этого пенсионерку отправили в частную клинику. К сожалению, женщина скончалась. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило смерть россиянки при купании в море на курорте.

"По информации, полученной от турецких компетентных органов, утонувшая сегодня утром женщина является гражданкой России. На отдыхе она находилась с супругом. Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало", – говорится в сообщении диппредставительства.

В генконсульстве добавили, что дипломаты держат ситуацию под контролем. При необходимости диппредставительство готово оказать содействие.

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