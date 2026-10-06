Мирас Жугунусов спас оператора, а зрители сбежали: соцсети разнесли открытие "Бишкек Арены"

5 октября 2026 года состоялось официальное открытие нового стадиона "Бишкек Арена" с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова и масштабной концертной программой. Однако шоу вызвало волну критики в социальных сетях из-за организационных проблем, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что на открытии присутствовало около 60 тыс. человек. Вход на мероприятие был бесплатным по предварительным QR-билетам с системой верификации Face ID.

Однако одной из главных причин жалоб стала задержка программы. Сбор гостей и предварительные выступления отечественных артистов начались раньше официальной части. Из-за того, что выступлений было очень много, а само этношоу со спецэффектами было крайне масштабным, мероприятие сильно затянулось.

Кроме того, многие зрители стали массово покидать трибуны еще в разгар выступлений хедлайнеров, так и не дождавшись конца.

Еще одна проблема – транспортный коллапс. Перекрытие дорог вокруг арены парализовало часть города, создав огромные пробки. Кроме того, из-за запуска шаттл-басов пострадали обычные городские маршруты, и уехать со стадиона или добраться домой горожанам было крайне тяжело.

Так, в дополнение ко всему одна из жительниц страны пожаловалась, что ее места были заняты полицейскими.

Что касается музыкальной программы, то на сцене были звезды кыргызской эстрады. Они выступали первыми, на разогреве и в рамках масштабного этношоу.

Также были приглашены и казахстанские артисты: популярные группы Ninety One, "Ирина Кайратовна", певица Yenlik, эстрадный певец Кайрат Нуртас и исполнитель Мирас Жугунусов.

С ним, к слову, произошел вирусный случай – прямо во время выступления он поймал падающего со сцены оператора и спас его камеру.

И напоследок зарубежные хедлайнеры: американские поп-R&B звезды Redfoo и Party Rock Crew (из LMFAO), чьи выступления организаторы поставили на более позднее время.

Сам праздник завершился грандиозным фейерверком.

Хедлайнеры нужны в середине, а не в конце, народ не дожидается.

LMFAO напрягался так, все песни спели, без остановок, а арена уже была пустая. А мы не пошли, нам места не хватило. Неуважение, конечно, бесплатно могли бы уже досидеть. Ни себе, ни людям.

Вот непонятно, зачем столько певцов из Казахстана? Мы их не знаем, кроме "Ирины Кайратовны". Затянули слишком долго, все замерзли и ушли, когда зарубежные артисты вышли.

Организуйте, пожалуйста, нормальные фуд-корты. Для такой арены нужно побольше точек еды и напитков, особенно горячих! Надеемся, на концерте Шакиры будет лучше.

Я думаю, причина ухода людей – холод и сквозняки. Кто пойдет на Шакиру, одевайтесь очень тепло и на кресло возьмите что-нибудь! Молодежь внизу танцует – им жарко, возможно!

Это просто издевательство над всеми жителями – пусть люди сами добираются на концерт, почему им выделяют транспорт? Купите специальные автобусы и пользуйтесь ими, а общественный транспорт оставьте для людей. Это вообще кошмар! – отмечают пользователи под постами.

"Бишкек Арена" (Bishkek Arena) – это новый национальный футбольный стадион Кыргызстана, расположенный в селе Орок к юго-западу от Бишкека, который стал крупнейшим стадионом в Центральной Азии. Стадион рассчитан более чем на 51 000 зрителей.

На этой новой сцене совсем скоро, 18 октября, впервые выступит мировая поп-дива Шакира. Продажа билетов стартовала 1 октября. Казахстан уже вошел в тройку лидеров по их покупке.