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Мир

Мирас Жугунусов спас оператора, а зрители сбежали: соцсети разнесли открытие "Бишкек Арены"

зрители, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:40 Фото: pexels
5 октября 2026 года состоялось официальное открытие нового стадиона "Бишкек Арена" с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова и масштабной концертной программой. Однако шоу вызвало волну критики в социальных сетях из-за организационных проблем, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что на открытии присутствовало около 60 тыс. человек. Вход на мероприятие был бесплатным по предварительным QR-билетам с системой верификации Face ID.

Однако одной из главных причин жалоб стала задержка программы. Сбор гостей и предварительные выступления отечественных артистов начались раньше официальной части. Из-за того, что выступлений было очень много, а само этношоу со спецэффектами было крайне масштабным, мероприятие сильно затянулось.

Кроме того, многие зрители стали массово покидать трибуны еще в разгар выступлений хедлайнеров, так и не дождавшись конца.

Еще одна проблема – транспортный коллапс. Перекрытие дорог вокруг арены парализовало часть города, создав огромные пробки. Кроме того, из-за запуска шаттл-басов пострадали обычные городские маршруты, и уехать со стадиона или добраться домой горожанам было крайне тяжело.

Так, в дополнение ко всему одна из жительниц страны пожаловалась, что ее места были заняты полицейскими.

Что касается музыкальной программы, то на сцене были звезды кыргызской эстрады. Они выступали первыми, на разогреве и в рамках масштабного этношоу.

Также были приглашены и казахстанские артисты: популярные группы Ninety One, "Ирина Кайратовна", певица Yenlik, эстрадный певец Кайрат Нуртас и исполнитель Мирас Жугунусов.

С ним, к слову, произошел вирусный случай – прямо во время выступления он поймал падающего со сцены оператора и спас его камеру.

И напоследок зарубежные хедлайнеры: американские поп-R&B звезды Redfoo и Party Rock Crew (из LMFAO), чьи выступления организаторы поставили на более позднее время.

Сам праздник завершился грандиозным фейерверком.

  • Хедлайнеры нужны в середине, а не в конце, народ не дожидается.
  • LMFAO напрягался так, все песни спели, без остановок, а арена уже была пустая. А мы не пошли, нам места не хватило. Неуважение, конечно, бесплатно могли бы уже досидеть. Ни себе, ни людям.
  • Вот непонятно, зачем столько певцов из Казахстана? Мы их не знаем, кроме "Ирины Кайратовны". Затянули слишком долго, все замерзли и ушли, когда зарубежные артисты вышли.
  • Организуйте, пожалуйста, нормальные фуд-корты. Для такой арены нужно побольше точек еды и напитков, особенно горячих! Надеемся, на концерте Шакиры будет лучше.
  • Я думаю, причина ухода людей – холод и сквозняки. Кто пойдет на Шакиру, одевайтесь очень тепло и на кресло возьмите что-нибудь! Молодежь внизу танцует – им жарко, возможно!
  • Это просто издевательство над всеми жителями – пусть люди сами добираются на концерт, почему им выделяют транспорт? Купите специальные автобусы и пользуйтесь ими, а общественный транспорт оставьте для людей. Это вообще кошмар! – отмечают пользователи под постами.

"Бишкек Арена" (Bishkek Arena) – это новый национальный футбольный стадион Кыргызстана, расположенный в селе Орок к юго-западу от Бишкека, который стал крупнейшим стадионом в Центральной Азии. Стадион рассчитан более чем на 51 000 зрителей.

На этой новой сцене совсем скоро, 18 октября, впервые выступит мировая поп-дива Шакира. Продажа билетов стартовала 1 октября. Казахстан уже вошел в тройку лидеров по их покупке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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