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Мир

Обезьяна ворвалась в несколько домов, выпила алкоголь и ранила людей

Обезьяна, животное, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 03:45 Фото: pexels
Обезьяна-капуцин проникла в несколько домов жилого комплекса в бразильском городе Салвадор. Животное устроило пьяный погром и ранило пять человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN Brasil, жители рассказали, что обезьяна выпила алкогольные напитки и 70%-ный спирт, а также съела упаковку лекарств, находившуюся в одном из домов. После этого животное разбило стеклянную дверь и устроило погром, а затем ворвалось еще в несколько домов. Пострадали трое жителей жилого комплекса, охранник и полицейский.

Животное удалось поймать 5 октября 2026 года и доставить в Центр диких животных.

По данным полиции, у обезьяны есть владелец, однако во время происшествия его не было дома. Случай расследуется.

А в России кота заподозрили в причастности ко взрыву в многоэтажном доме. В момент взрыва в квартире никого не было, кроме домашнего питомца.

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Камила Салкымбаева
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