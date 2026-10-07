Обезьяна ворвалась в несколько домов, выпила алкоголь и ранила людей

Обезьяна-капуцин проникла в несколько домов жилого комплекса в бразильском городе Салвадор. Животное устроило пьяный погром и ранило пять человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN Brasil, жители рассказали, что обезьяна выпила алкогольные напитки и 70%-ный спирт, а также съела упаковку лекарств, находившуюся в одном из домов. После этого животное разбило стеклянную дверь и устроило погром, а затем ворвалось еще в несколько домов. Пострадали трое жителей жилого комплекса, охранник и полицейский.

Животное удалось поймать 5 октября 2026 года и доставить в Центр диких животных.

По данным полиции, у обезьяны есть владелец, однако во время происшествия его не было дома. Случай расследуется.

Macaco-prego invade condomínio, bebe garrafa de álcool etílico, entra em quarto de bebê e fere cinco pessoas na Bahia https://t.co/rwpFuRcqke — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) October 7, 2026

А в России кота заподозрили в причастности ко взрыву в многоэтажном доме. В момент взрыва в квартире никого не было, кроме домашнего питомца.

