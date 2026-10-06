Во Франции протесты школьников привели к сотням пострадавших

По меньшей мере 215 учащихся и 85 работников сферы образования пострадали в ходе продолжающихся массовых протестов во Франции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro со ссылкой на премьер-министра страны Себастьяна Лекорню, число пострадавших работников образования стало самым высоким за последние десятилетия.

Кроме того, во время протестов травмы получили 715 жандармов и полицейских. По данным издания, многие сотрудники правоохранительных органов также столкнулись с оскорблениями и угрозами.

Протесты школьников во Франции продолжаются несколько дней. Во вторник, 6 октября, по данным организаторов, в акциях по всей стране приняли участие около 450 тыс. человек, тогда как МВД Франции сообщило о 256 тыс. участников.

На фоне протестов Лекорню объявил о приостановке занятий в лицеях с 7 по 9 октября. В этот период руководители учебных заведений должны организовать встречи со школьниками для обсуждения их требований и проблем.

До этот прокуратура Понтуаза предъявила обвинение полицейскому, который тяжело ранил 14-летнего школьника в Сен-Уэн-л'Омон. По версии следствия, сотрудник применил гранатомет, после чего подросток получил серьезные травмы лица. Полицейского поместили под судебный контроль и временно отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что до 500 школ во Франции закроют на фоне массовых протестов.