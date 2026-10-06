#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
453.65
509.99
5.31
Мир

Во Франции протесты школьников привели к сотням пострадавших

Во Франции протесты школьников привели к сотням пострадавших, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 22:19 Фото: magnific.com
По меньшей мере 215 учащихся и 85 работников сферы образования пострадали в ходе продолжающихся массовых протестов во Франции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro со ссылкой на премьер-министра страны Себастьяна Лекорню, число пострадавших работников образования стало самым высоким за последние десятилетия.

Кроме того, во время протестов травмы получили 715 жандармов и полицейских. По данным издания, многие сотрудники правоохранительных органов также столкнулись с оскорблениями и угрозами.

Протесты школьников во Франции продолжаются несколько дней. Во вторник, 6 октября, по данным организаторов, в акциях по всей стране приняли участие около 450 тыс. человек, тогда как МВД Франции сообщило о 256 тыс. участников.

На фоне протестов Лекорню объявил о приостановке занятий в лицеях с 7 по 9 октября. В этот период руководители учебных заведений должны организовать встречи со школьниками для обсуждения их требований и проблем.

До этот прокуратура Понтуаза предъявила обвинение полицейскому, который тяжело ранил 14-летнего школьника в Сен-Уэн-л'Омон. По версии следствия, сотрудник применил гранатомет, после чего подросток получил серьезные травмы лица. Полицейского поместили под судебный контроль и временно отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что до 500 школ во Франции закроют на фоне массовых протестов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Бельгийские фермеры поддержали массовые протесты аграриев во Франции
17:39, 31 января 2024
Фермеры Бельгии присоединились к массовым протестам аграриев во Франции
До 500 школ во Франции закроют на фоне массовых протестов
22:18, 04 октября 2026
До 500 школ во Франции закроют на фоне массовых протестов
протесты во Франции
22:13, 10 сентября 2025
"Заблокируем все!": массовые протесты охватили Францию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
21:43, Сегодня
Максим Самородов высказался после ничьей Казахстана с Фарерскими островами
Фото: КФФ
21:36, Сегодня
Появился видеообзор матча Лиги наций УЕФА Казахстан - Фарерские острова
Фото: КФФ
21:30, Сегодня
Джон ван’т Шкип прокомментировал ничью Казахстана с Фарерскими островами
Фото: КФФ
21:14, Сегодня
Сборную Казахстана освистали в Астане после ничьей с Фарерскими островами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: