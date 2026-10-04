До 500 школ во Франции закроют на фоне массовых протестов
Как пишет Turkiye Today со ссылкой на министра, занятия приостановят в учебных заведениях, где не обеспечены необходимые меры безопасности. С начала протестов 24 школы были разгромлены или подверглись поджогам.
Протесты начались 17 сентября в одной из парижских школ, после чего распространились по стране. Учащиеся выступают, в частности, против нехватки преподавателей, длинного учебного дня и плохого состояния школьной инфраструктуры.
По данным МВД Франции, с понедельника были задержаны более 5 тыс. человек, большинство из них – подростки. Только в пятницу полиция задержала 1747 человек, а протесты затронули 735 школ.
На фоне беспорядков пострадали не менее 78 сотрудников системы образования и более 600 полицейских. Организаторы призвали продолжить акции протеста во вторник.
🔴 From classroom protests to street fires — France is witnessing intense student unrest. 🇫🇷— Indian Observer (@ag_Journalist) October 4, 2026
Protests over the state of education have reportedly escalated into clashes with police, fires and disruption at schools and universities.
Reports claim:
▪️ Nearly 2,000 people detained… pic.twitter.com/06CHbVnUQZ
Ранее сообщалось, что французские старшеклассники устроили беспорядки по всей стране, они срывают занятия и устраивают поджоги из-за недовольства учебным процессом.