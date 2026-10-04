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Мир

До 500 школ во Франции закроют на фоне массовых протестов

До 500 школ во Франции закроют на фоне массовых протестов, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 22:18 Фото: magnific.com
Министр образования Франции Эдуар Жеффре заявил о том, что 5 октября в стране полностью или частично закроют от 400 до 500 школ на фоне продолжающихся протестов учащихся, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Turkiye Today со ссылкой на министра, занятия приостановят в учебных заведениях, где не обеспечены необходимые меры безопасности. С начала протестов 24 школы были разгромлены или подверглись поджогам.

Протесты начались 17 сентября в одной из парижских школ, после чего распространились по стране. Учащиеся выступают, в частности, против нехватки преподавателей, длинного учебного дня и плохого состояния школьной инфраструктуры.

По данным МВД Франции, с понедельника были задержаны более 5 тыс. человек, большинство из них – подростки. Только в пятницу полиция задержала 1747 человек, а протесты затронули 735 школ.

На фоне беспорядков пострадали не менее 78 сотрудников системы образования и более 600 полицейских. Организаторы призвали продолжить акции протеста во вторник.

Ранее сообщалось, что французские старшеклассники устроили беспорядки по всей стране, они срывают занятия и устраивают поджоги из-за недовольства учебным процессом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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