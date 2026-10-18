Поджоги, погромы и мародерство: Францию охватили протесты из-за роста цен

Во Франции бушуют протесты из-за роста цен. Мародеры устраивают поджоги и грабят бутики, сообщает Zakon.kz

Как пишет EFE, демонстрация, которая состоялась 17 октября 2026 года (за шесть месяцев до президентских выборов), призывала к принятию мер по борьбе с инфляцией, ростом цен на топливо и снижением покупательной способности.

Несмотря на то, что многие марши прошли мирно, в нескольких городах, особенно в Париже, Лионе и Марселе, происходили столкновения с полицией. В Марселе десятки демонстрантов прорвались в здание мэрии и ненадолго проникли в вестибюль, где нанесли ущерб и оставили граффити, прежде чем полиция выдворила их, также был нанесен ущерб предприятиям и муниципальному полицейскому участку.

Президент Эммануэль Макрон пообещал немедленно направить подкрепление полиции, в том числе два дополнительных подразделения полиции по охране общественного порядка.

В Париже протестующие в масках вступили в стычки с полицией и подожгли несколько автомобилей. Столкновения между группами протестующих и полицией происходили в несколько этапов, при этом полицейские использовали слезоточивый газ и водометы.

Сообщается о сотнях арестованных демонстрантов.

Ранее страну охватили массовые протесты учащихся. Министр образования Франции Эдуар Жеффре даже заявлял о том, что в стране полностью или частично закроют от 400 до 500 школ.