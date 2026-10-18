#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.12
508.95
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.12
508.95
5.41
Мир

Поджоги, погромы и мародерство: Францию охватили протесты из-за роста цен

Полиция, протесты, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 05:19 Фото: pexels
Во Франции бушуют протесты из-за роста цен. Мародеры устраивают поджоги и грабят бутики, сообщает Zakon.kz

Как пишет EFE, демонстрация, которая состоялась 17 октября 2026 года (за шесть месяцев до президентских выборов), призывала к принятию мер по борьбе с инфляцией, ростом цен на топливо и снижением покупательной способности.

Несмотря на то, что многие марши прошли мирно, в нескольких городах, особенно в Париже, Лионе и Марселе, происходили столкновения с полицией. В Марселе десятки демонстрантов прорвались в здание мэрии и ненадолго проникли в вестибюль, где нанесли ущерб и оставили граффити, прежде чем полиция выдворила их, также был нанесен ущерб предприятиям и муниципальному полицейскому участку.

Президент Эммануэль Макрон пообещал немедленно направить подкрепление полиции, в том числе два дополнительных подразделения полиции по охране общественного порядка.

В Париже протестующие в масках вступили в стычки с полицией и подожгли несколько автомобилей. Столкновения между группами протестующих и полицией происходили в несколько этапов, при этом полицейские использовали слезоточивый газ и водометы.

Сообщается о сотнях арестованных демонстрантов.

Ранее страну охватили массовые протесты учащихся. Министр образования Франции Эдуар Жеффре даже заявлял о том, что в стране полностью или частично закроют от 400 до 500 школ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Парижане вышли убирать город после погромов: в соцсетях разгорелся спор
22:37, 18 октября 2026
Парижане вышли убирать город после погромов: в соцсетях разгорелся спор
Люди, Франция, протесты
06:09, 30 сентября 2026
Поджоги и выстрелы по сотрудникам лицеев: протесты старшеклассников охватили Францию
протесты во Франции
22:13, 10 сентября 2025
"Заблокируем все!": массовые протесты охватили Францию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Игроки Панатинаикоса празднуют гол в ворота Астераса
03:21, 19 октября 2026
"Панатинаикос" разгромил "Астерас" перед матчем с "Кайратом"
Баходир Джалолов с Эрлингом Холандом и Абдукодиром Хусановым в Манчестере
02:48, 19 октября 2026
Баходир Джалолов навестил Абдукодира Хусанова и Эрлинга Холанда в Манчестере
Шавкат Рахмонов и Александр Бублик провели неожиданную дуэль взглядов
02:16, 19 октября 2026
"Хорошо, нам потом драться не надо": Бублик и Рахмонов провели дуэль взглядов (видео)
Портрет профиля Шаттыка Алайдара с официального сайта UWW
01:35, 19 октября 2026
Борец Шаттык Алайдар уступил в схватке за "бронзу" на молодёжном ЧМ в Лас-Вегасе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: