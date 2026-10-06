Заснуть ради денег: в Японии заплатили 14 тысяч за лучший сон

В Японии провели необычное соревнование по сну. В Токио десятки участников соревновались в том, кто быстрее и качественнее уснет, используя специальные устройства для отслеживания сна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gulf News, участникам давали до 90 минут на отдых, а датчики фиксировали показатели их сна. Главным призом стал более 2 млн иен – около 14 тыс. долларов.

Организатором конкурса выступила компания по производству матрасов. В компании отметили, что соревнование призвано привлечь внимание к проблеме недосыпа в Японии.

По данным ОЭСР за 2021 год, жители Японии в среднем спали 7 часов 24 минуты в сутки – это был самый низкий показатель среди стран, представленных в исследовании.

Победительница конкурса, выступающая под псевдонимом Suimii, рассказала, что потратит выигрыш на переезд и новую кровать.

Ранее сообщалось, как события дня отражаются на сновидениях.