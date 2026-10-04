Как события дня отражаются на сновидениях – исследование

Ученые заявили, что люди, испытывающие сильный стресс в течение дня, чаще сталкиваются с негативными эмоциями во сне. При этом привычные способы борьбы со стрессом, как полезные, так и вредные, не оказали заметного влияния на эмоциональный характер сновидений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Dreaming со ссылкой на специалистов Университета SRH в Гейдельберге, в исследовании участвовали 65 человек в возрасте от 17 до 61 года. В течение двух недель они вели дневники сновидений, записав в общей сложности 276 снов.

Негативные эмоции – страх, грусть, гнев и другие – встречались в 39% сновидений. Около 11% участники назвали кошмарами. Исследователи обнаружили, что чем выше был уровень стресса в повседневной жизни, тем сильнее негативные эмоции во сне. Особенно заметную связь показали переживания из-за отношений с близкими и финансовых проблем.

При этом социальная поддержка, позитивное мышление, а также употребление алкоголя или сигарет не продемонстрировали статистически значимого влияния на эмоциональную окраску снов.

Ученые отмечают, что результаты требуют дальнейшего изучения. В частности, исследование основывалось на самоотчетах участников, а выборка была небольшой и состояла преимущественно из молодых студентов.

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