22-летняя королева красоты трагически погибла от разряда молнии

22-летняя королева красоты из Бразилии Ана Беатрис Араужу Феррейра погибла от удара молнии в саду, пока расчесывала волосы племянницы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, девушка, пострадавшая от удара молнии, скончалась в больнице.

В момент инцидента она находилась в саду на заднем дворе дома своей матери в Алмасе, штат Токантинс (Бразилия), когда ударила молния.

По словам ее сестры Ланы Летисии, в саду было несколько деревьев и небольшая площадка с умывальником. Королева красоты искупала своего пятилетнего сына и отправила мальчика в дом. После этого она принялась расчесывать волосы племяннице. Тогда ее и ударила молния.

Родные вспоминают, что трагедия произошла за долю секунды.

Ранее мы писали о том, что королева красоты погибла в страшном ДТП, врезавшись в дерево.