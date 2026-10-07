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Мир

22-летняя королева красоты трагически погибла от разряда молнии

22-летняя королева красоты из Бразилии Ана Беатрис Араужу Феррейра, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 07:18 Фото: Instagram/sindicatoruraldealmas
22-летняя королева красоты из Бразилии Ана Беатрис Араужу Феррейра погибла от удара молнии в саду, пока расчесывала волосы племянницы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, девушка, пострадавшая от удара молнии, скончалась в больнице.

В момент инцидента она находилась в саду на заднем дворе дома своей матери в Алмасе, штат Токантинс (Бразилия), когда ударила молния.

По словам ее сестры Ланы Летисии, в саду было несколько деревьев и небольшая площадка с умывальником. Королева красоты искупала своего пятилетнего сына и отправила мальчика в дом. После этого она принялась расчесывать волосы племяннице. Тогда ее и ударила молния.

Родные вспоминают, что трагедия произошла за долю секунды.

Ранее мы писали о том, что королева красоты погибла в страшном ДТП, врезавшись в дерево.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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