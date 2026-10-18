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Мир

Сорвались с 85-метровой высоты: молодая пара трагически погибла на водопаде

Фото: ИИ/magnific, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 10:49 Фото: ИИ/magnific
В Бразилии 21-летний молодой человек и его 19-летняя девушка погибли, сорвавшись с 85-метрового водопада во время прогулки. Находясь на краю обрыва, девушка поскользнулась на скользких камнях, а попытка возлюбленного спасти ее обернулась совместным падением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Need To Know, трагедия произошла на водопаде Лимейра в сельской местности штата Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Погибшими оказались жители соседнего города Ипатинга – Кайк де Оливейра Гомес и Кеври Келлем Диас Сильва.

По предварительным данным, пара гуляла по камням на самой вершине водопада, когда Кеври поскользнулась у самого края.

"Кайк попытался схватить девушку, но не удержал равновесие и полетел в пропасть вместе с ней. Молодые люди упали с высоты около 85 метров (279 футов) и разбились о камни", – говорится в сообщении.

Вызов в службу спасения поступил около 15:45, однако прибывшие на место медики лишь констатировали смерть пары.

Тела погибших нашли в труднодоступном месте у подножия водопада: девушка находилась в воде, а молодой человек – среди камней. Из-за крутого рельефа местности пожарным пришлось выстраивать специальный безопасный маршрут для эвакуации.

Дома у погибших осталась 11-месячная дочь. Водопад Лимейра популярен среди туристов благодаря живописным скалистым пейзажам и местам для купания, однако точно установить все обстоятельства произошедшего еще предстоит местной полиции.

Ранее сообщалось о том, что лавина заживо похоронила 15 альпинистов на популярном маршруте.

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Канат Болысбек
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