Сорвались с 85-метровой высоты: молодая пара трагически погибла на водопаде

В Бразилии 21-летний молодой человек и его 19-летняя девушка погибли, сорвавшись с 85-метрового водопада во время прогулки. Находясь на краю обрыва, девушка поскользнулась на скользких камнях, а попытка возлюбленного спасти ее обернулась совместным падением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Need To Know, трагедия произошла на водопаде Лимейра в сельской местности штата Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Погибшими оказались жители соседнего города Ипатинга – Кайк де Оливейра Гомес и Кеври Келлем Диас Сильва.

По предварительным данным, пара гуляла по камням на самой вершине водопада, когда Кеври поскользнулась у самого края.

"Кайк попытался схватить девушку, но не удержал равновесие и полетел в пропасть вместе с ней. Молодые люди упали с высоты около 85 метров (279 футов) и разбились о камни", – говорится в сообщении.

Вызов в службу спасения поступил около 15:45, однако прибывшие на место медики лишь констатировали смерть пары.

Тела погибших нашли в труднодоступном месте у подножия водопада: девушка находилась в воде, а молодой человек – среди камней. Из-за крутого рельефа местности пожарным пришлось выстраивать специальный безопасный маршрут для эвакуации.

Дома у погибших осталась 11-месячная дочь. Водопад Лимейра популярен среди туристов благодаря живописным скалистым пейзажам и местам для купания, однако точно установить все обстоятельства произошедшего еще предстоит местной полиции.

Ранее сообщалось о том, что лавина заживо похоронила 15 альпинистов на популярном маршруте.